自民党県連は１５日、役員選考会を開き、新しい総務会長に邑楽郡区選出の川野辺達也議員を選出するなど、新しい執行部を決定しました。

自民党県連では１５日、新しい執行部が会見に臨みました。

総務会長には、邑楽郡区選出で３期目の川野辺達也議員。政調会長には、高崎市区選出で２期目の松本基志議員。県議団長には、桐生市区選出で２期目の亀山貴史議員。筆頭副幹事長には、北群馬郡区選出で２期目の大林裕子議員がそれぞれ選ばれました。自民党県連の執行部の５役に女性が選ばれるのは初めてです。

今月１日に幹事長に就任した伊勢崎市区選出の大和勲議員は、来年の統一地方選を見据え、次のように抱負を述べました。

「まずは県議選に向けてしっかりと公認、推薦、擁立をして、党勢拡大を図っていく。それが県政の発展につながる。地方議会とも連携を取っていく。」（大和幹事長）

また、自民党県連は、県議会の新たな正副議長の候補も決定しました。議長候補は、前幹事長で沼田市区選出の金井康夫議員。副議長候補は、現在副議長を務める安中市区選出の伊藤清議員が選ばれました。

正副議長選挙は、来週２１日に開会する県議会第２回定例会で行われ、最大会派の自民党から選出される見通しです。