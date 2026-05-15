【Ｗ杯】森保ジャパン、所属リーグ別最多選出は伊藤洋輝らドイツの６人　２位は上田綺世らのオランダで５人　国内組は…

日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。３９歳の長友佑都（ＦＣ東京）が日本代表史上最多となる５大会連続でＷ杯メンバーに選出。負傷を抱えている主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は３大会連続でメンバー入りした。

所属クラブの国・リーグ別では、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン）、ＭＦ堂安律（フランクフルト）、ＭＦ佐野海舟（マインツ）らのドイツが最多の６人。上田綺世（フェイエノールト）、冨安健洋（アヤックス）がプレーするオランダが２位の５人となった。

３位は長友やＧＫ早川友基（鹿島）らがプレーするＪリーグ、遠藤やＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）らのイングランド、ＭＦ伊東純也（ゲンク）らのベルギーからそれぞれ３人が選ばれた。

ＭＦ中村敬斗（Ｓランス）とＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）がプレーするフランスは２人。ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）のスペイン、ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）のイタリア、ＤＦ鈴木淳之介（コペンハーゲン）のデンマーク、ＦＷ前田大然（セルティック）のスコットランドからそれぞれ１人が選出された。