松屋、アルゼンチン発祥の「チミチュリソース」を使用した新定食発売　厚切り豚肉×爽やかバジルでスタミナ満点

牛めし・定食チェーンの「松屋」は、「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を5月19日午前10時から発売する。

アルゼンチン発祥の万能ソース「チミチュリソース」を松屋流にアレンジし、ボリューム感のある厚切りポークと組み合わせた期間限定メニューとなる。

今回登場する「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」は、鉄板で焼き上げた厚切り豚肉に、爽やかなバジルの香りと酸味が特徴のチミチュリソースを合わせた一品。南米で親しまれているこのソースは、肉料理や魚介フライ、サラダなどにも使われる万能ソースで、鮮やかなグリーンカラーと香味野菜の風味が食欲を刺激するという。

〈厚切り豚肉と“松屋流チミチュリ”が融合〉

松屋では今回、従来よりボリュームアップした厚切りポークを採用。松屋流にアレンジしたチミチュリソースと組み合わせることで、香り・旨味・食べ応えを兼ね備えたスタミナ系メニューに仕上げた。夏本番前のスタミナ補給需要も見込む。

販売メニューは、「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」が1280円、「チミチュリソース厚切りポークグリルダブル定食」が2130円。

このほか、「厚切りトンテキ定食」（1180円）、「厚切りトンテキダブル定食」（2030円）、「厚切り豚ロースグリル定食」（980円）、「厚切り豚ロースグリルダブル定食」（1730円）も同時に展開する。価格はすべて税込。

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全国の松屋（一部店舗を除く）で販売し、テイクアウトにも対応する。なお、持ち帰りの場合はみそ汁が別料金となる。