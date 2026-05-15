FRAME-ONE

スーツケースブランドの「LEGEND WALKER」を運営している株式会社ティーアンドエスは、2026年春の新製品展示会を都内で開催した。8月発売予定のフォトグラファー・ビデオグラファー向けハードケース「FRAME-ONE」を展示していたので紹介したい。

FRAME-ONEは、カメラ機材の収納/運搬用スーツケース。価格は10万7,800円。プロカメラマンと共同開発した製品で、国内線/国際線の預け入れ手荷物サイズ（3辺合計158cm以内）に適合する。

収納部は前後2気室で、内部へは前面の上部と下部から、背面は全体からアクセスできるようになっている。すべての開口部に止水ファスナーを採用。着脱式の仕切り板が付属しており、収納機材に合わせてレイアウトを自由に変更可能。三脚やライティング機材も収納できる。

前面上部の収納部

前面下部の収納部

付属の仕切り板は自由にレイアウト可能

背面収納部はカバー付き。モバイルバッテリー用ポケットを備えている

内部のUSB Type-Aケーブルを接続してモバイルバッテリーを収納したところ。このモバイルバッテリー用ポケットは製品版でもう少し深いものになるという

カバーを外したところ。三脚を収納している

すべての開口部に止水ファスナーを備えている

外装はポリカーボネート製。強度を重視して一般的なスーツケースよりも厚い部材を使用しているという。本体上部には充電用のUSBポート2基と忘れ物防止タグを内蔵。USBポートの電源は、背面側に備えたポケットに収納したモバイルバッテリーを内部のケーブルに接続することで機能する。忘れ物防止タグはAndroid/iOSの両方に対応。

キャリーハンドルは5段階引き出し式。下部に持ち手（ボトムハンドル）を設けたほか、また側面4カ所にDカンを備えている。キャスターには足踏み式のストッパーを装備した。

充電用USBポートのほか忘れ物防止タグを内蔵している

USBポートはType-CとType-Aが1基ずつ

下部も掴んで持ち運べるようにボトムハンドルを設けた

側面4カ所にDカンを備えている

底面キャスター

キャスターは足踏み式のストッパーを装備

そのほか、本体上部には1/4インチネジと3/8インチネジの固定穴を備える。ここに両面取付ネジやダボアダプターを取り付けることで、カメラや照明機材などを設置でき、簡易的なドリー撮影も可能になる。

本体上部に1/4インチネジと3/8インチネジの固定穴を備えている。展示品では3Dプリントした部品を使っていたが、製品版では金属製のネジ穴を使用する予定だという

外形寸法：約49×44×35cm 容量：約93L 重量：約7.6kg