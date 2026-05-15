日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

２８歳の小川航基（ＮＥＣ）が初選出された。所属マネジメント事務所を通じて「ワールドカップという舞台で、⽇本代表として戦えることをうれしく思います。ＦＷとして結果が求められる⽴場だと思っているので、ゴールという形でチームに貢献できるよう覚悟を持って挑みます」とコメントした。

横浜市出身の小川は、桐光学園高から２０１６年にＪ１磐田に加入。１９年夏にＪ２水戸へ期限付き移籍、２２年から横浜ＦＣ入りし、同年２６得点でＪ２得点王と同ＭＶＰを獲得した。２３年７月にオランダ１部のＮＥＣに期限付き移籍し、昨年７月に完全移籍した。

１８６センチの長身ストライカーは、１９年１２月の東アジアＥ―１選手権・香港戦でハットトリックで日本代表デビュー。北中米Ｗ杯アジア最終予選は出場６戦でチーム最多タイ４得点を挙げた。代表通算１４試合１０得点と高い得点力を持ち、Ｗ杯の舞台でゴールが期待される。