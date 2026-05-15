日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

日本のエースストライカー、ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）が前回大会に続いて２度目のＷ杯メンバー入りを果たした。前回大会では“本命不在”の中で選ばれた形だったが、今回は堂々たる選出。カタール大会からの３年半の間に所属クラブと代表活動で自らの価値を証明し続けた。

今季はオランダリーグで３１試合に出場し、２５得点。残り１試合を前に２位に８得点差をつけて得点ランキングトップを独走し、初の得点王獲得をほぼ手中に収めた。日本代表では２３年６月のエルサルバドル戦でＡ代表初ゴールを決めると、同年１１月のミャンマー戦では代表で自身初のハットトリックを達成。大きなケガもなく、代表の中心選手として君臨し続けた。「プレーの幅は広がっている。ゴールの前の技術といった、成長するために挑戦している。それが力になってきている」とうなずいた。

前回大会は１次リーグでドイツ、スペインを撃破。しかし、攻撃はカウンター主体だったことから「前回とは違う戦いをしたい。改善点としては前半から主導権を握れるようにしたい」と優勝へ、強豪国と対等に戦う重要性を強調する。そのために点取り屋として「常に目の前の試合でいいパフォーマンスをする準備。チームが苦しいときに点が取れるのがいいＦＷ。ＦＷは点を取ることが仕事」と常に自らにプレッシャーをかけた。

前回大会はコスタリカ戦の前半４５分のみの出場に終わった。チームとして個人として最高の結果を迎えるために、最大限の準備で開幕を迎え、大舞台で歓喜のネットを揺らす。