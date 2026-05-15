【速報】負傷の三笘薫はW杯メンバー選外　長友佑都は5大会連続出場へ　6月開幕の北中米大会　初戦相手はオランダ代表

6月に開幕するサッカーW杯北中米大会の日本代表メンバー26人が15日午後に発表され、負傷中の三笘薫は選外となった。伊東純也や遠藤航、久保建英、5大会連続の出場を目指す長友佑都などがメンバー入りした。

W杯北中米大会は史上初めてアメリカとカナダ、メキシコの3カ国共同開催で、6月11日（現地時間）に開幕する。日本は14日に1次リーグ初戦でオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦する。

メンバー選考を控え、三笘薫は9日のリーグ戦で左の太もも裏を負傷。ほかにも遠藤航や南野拓実、鈴木唯人など、代表の主力選手の負傷が相次いでいた。

特に三笘は前線で替えが効かない存在となっているが、W杯期間中の復帰が難しいとの報道もあった。強行招集するかどうか、森保監督は難しい判断が迫られていたとみられる。

日本人選手として初の5大会連続の出場を目指すベテランの長友佑都はメンバーに入った。

今大会では、出場する48カ国がFIFAへ予備登録の選手リストを提出し、この中から本大会で戦うメンバーを選出する。メンバー選出後に負傷者が発生した場合、初戦が始まる24時間前までは予備登録リストの選手と入れ替えることが可能となる。

【選出された26人】

𝗚𝗞

早川友基 鹿島アントラーズ

大迫敬介 サンフレッチェ広島

鈴木彩艶 パルマ・カルチョ



𝗗𝗙

長友佑都 FC東京

谷口彰悟 シントトロイデンVV

板倉滉 アヤックス

渡辺剛 フェイエノールト

冨安健洋 アヤックス

伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン

瀬古歩夢 ル・アーヴルAC

菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン

鈴木淳之介 FCコペンハーゲン



𝗠𝗙/𝗙𝗪

遠藤航 リバプールFC

伊東純也 KRCゲンク

鎌田大地 クリスタル・パレス

小川航基 NECナイメヘン

前田大然 セルティック

堂安律 アイントラハト・フランクフルト

上田綺世 フェイエノールト

田中碧 リーズ・ユナイテッド

中村敬斗 スタッド・ランス

佐野海舟 マインツ05

久保建英 レアル・ソシエダード

鈴木唯人 SCフライブルク

塩貝健人 VfLヴォルフスブルク

後藤啓介 シントトロイデンVV