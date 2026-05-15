【キルフェボン】名古屋栄店オープン1周年記念、限定タルト2種が再登場!

タルト専門店「キル フェ ボン」の名古屋栄店は、2026年5月28日にオープン1周年を迎える。

これを記念し、2つの特別企画を実施する。名古屋栄店限定のタルト2種が1年ぶりに再登場するほか、店内にメッセージボードを設置する。

【名古屋栄店限定タルトの画像はこちら】

〈1周年記念 オープン記念タルト 2種〉

オープン時のみの限定販売だった、愛知県産イチジクと静岡県袋井産クラウンメロンを主役にした名古屋栄店限定タルト2種が、1年ぶりに再登場する。

◆「愛知県 天野イチジク農園産 イチジクのタルト」

2020年「第21回全国果樹技術･経営コンクール」で農林水産大臣賞を受賞した、天野イチジク農園で栽培されたイチジクをたっぷりと使った。しっとりと焼き上げたリコッタチーズ入りのアーモンドクリームにカスタードと自家製イチジクジャムを重ね、大ぶりで甘みが強くジューシーなイチジクを一面に飾った。仕上げのはちみつソースがイチジクの美味しさを引き立てる。

販売価格:piece 2,592円 / whole(25cm) 25,920円

販売期間:2026年5月28日〜7月31日

販売店舗:キル フェ ボン名古屋栄限定

◆「特選 静岡県袋井産 クラウンメロンとバニラムースのタルト」

バニラムースとフロマージュブラン入りのカスタード、ミルクジュレのグラデーションの層に静岡県袋井産のクラウンメロンを一面に飾った。クラウンメロンのさわやかなグリーンと、仕上げのエルダーフラワージュレが華やかに香る、初夏にぴったりのタルト。

販売価格:piece 3,099円 / whole(25cm) 30,996円

販売期間:2026年5月28日〜6月30日

販売店舗:キル フェ ボン名古屋栄限定

※価格はすべて税込(軽減税率8%)。カフェ店内で飲食する場合は税率が異なる。

〈1周年記念 メッセージボード設置〉

オープン1周年を記念し、名古屋栄店内にメッセージを貼り付けるボードを設置する。来店者がひとことメッセージを記入し、ボードに貼り付ける参加型の企画。

【設置期間】2026年5月15日〜

【設置場所】キル フェ ボン名古屋栄 店内

1周年記念 メッセージボード設置