迫る運命の代表発表はどうなる？　W杯出場は危険信号　ブライトン監督が漏らした三笘薫の現況に英メディアも懸念「日本を安心させるにはほとんど役立たない」

W杯本番を目前にし、負傷離脱を余儀なくされた三笘(C)Getty Images

来月12日に開幕を控えている北中米ワールドカップ（W杯）に向け、日本代表に暗雲が立ち込めている。

現地時間5月14日、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、今月17日に行われるプレミアリーグ第37節のリーズ戦に向けた定例会見を実施。前節でハムストリングを負傷した三笘薫の現況を明らかにした。

【動画】事態の重さを感じさせる苦悶の顔 三笘薫が負傷した瞬間

スタジアム内が騒然となる一大事だった。第36節のウォルバーハンプトン戦にスタメン出場した三笘は、55分にドリブルを仕掛けようとボールを持ち出して加速しようと瞬間、左足裏を押さえてピッチに転倒。しばらく治療を受けてから自力で歩き、ロッカールームに下がったものの、試合後の会見でヒュルツェラー監督は「あまり良い状態には見えなかった」と吐露。事態の重さを感じさせていた。

迎えた今回の会見でもヒュルツェラー監督の声色は明るくはなかった。

三笘が今シーズンのプレミアリーグの残り2試合を欠場すると明らかにしたドイツ人指揮官は、「ワールドカップに関しても、まだ確かなことが言えない」と断言。「我々は日本の代表チームとも連絡を取り合っている。一緒になって決断を下す必要がある」とW杯出場の可能性に慎重な姿勢を見せた。

「我々にとっては大きな痛手だ。カオルは好調を維持していたし、チームパフォーマンスに多大な貢献をしてくれていた。だから、残念でならない。今は、彼自身のプライバシーと健康を一番に考える必要がある」