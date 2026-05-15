韓国芸能所属事務所のADOR（アドア）がグループNewJeans（ニュージーンズ）メンバー、ヘリンの誕生日を祝って公開した写真が、ファンの間でカムバックの信号と受け止められ、話題を集めている。

ADORは15日、公式アカウントを通じて「HAPPY HAERIN DAY」という短いメッセージとともに、ヘリンの多彩な魅力が詰まった写真を掲載した。

公開された写真の中のヘリンは、特有の猫のような魅力と神秘的な雰囲気を放っている。特に、日差しが差し込む窓際に寄りかかった姿やナチュラルな雰囲気の鏡セルフィーなどは、最近スタッフとともにデンマーク・コペンハーゲンで捉えられた姿とも重なり、カムバックに向けたプロダクション過程で撮影されたビハインドカットではないかという推測を呼んでいる。

NewJeansはこれに先立ち、2024年11月にADORを相手取り専属契約解除を通知したが、昨年10月にADORが提起した専属契約有効確認訴訟で敗訴し、法的紛争を経験している。その後、メンバー全員が復帰の意思を明らかにした中で、現在までにADORに公式合流したメンバーはヘリンとヘイン、ハニの3人だ。ダニエルは契約解除を通知された状態であり、ミンジの去就はまだ公式化されていない。