神戸市は、歴史的価値のある公文書を保存・公開する「神戸市歴史公文書館」を6月1日（月）に開館するとこのほど発表した。明治期から現代までの公文書や阪神・淡路大震災関連資料、写真資料など約20万点を収蔵し、市民が閲覧・活用できる施設として整備した。市は「市民共有の知的資源を後世に伝え、未来のまちづくりにつなげたい」としている。

6月1日（月）にオープンする「神戸市歴史公文書館」本館（左）と別館（右）＝神戸市提供

神戸市歴史公文書館は、神戸市兵庫区に設置され、本館と別館の2棟構成。本館は新築で、収蔵庫や閲覧室、事務室を備える。一方、別館は1927（昭和2）年建設の国登録有形文化財「旧岡方倶楽部」を改修して活用。展示室や書庫、事務室を設け、歴史的建築物そのものとしても見応えがある。

開館時点で本館に保存される資料は約20万点。昭和30年以前の公文書約4000冊をはじめ、阪神・淡路大震災関連文書約1万3000冊、戦災関連資料約800点、写真・写真データ約12万3000点、地図や絵葉書など約3500点を収蔵する。神戸市中央区にあった「神戸市文書館」から約16万4000点を引き継いだ。神戸市長事務引継書や市会会議録なども含まれる。

閲覧室（神戸市提供）

利用者は、資料検索システムで目録を検索し、利用請求書をメールなどで提出。15日以内に閲覧の可否が決定する。利用決定通知を受けた後、１階の閲覧室で資料を見たり、写しの交付も受けることができる。事前の手続きなしに利用することはできない。開館は平日の午前9時から午後5時まで。月1回程度、土曜日の特別開館を予定している。入館、利用は無料（コピー代金などは有料）。

別館は事前の利用手続きは不要。別館展示室では、神戸市成立から現在までの歩みを振り返る壁面展示や、旧岡方倶楽部の約100年の歴史紹介を実施。昭和期の市政映像をデジタルサイネージで上映するほか、歴史的に重要な公文書の複製展示も行う。開館記念展示として「兵庫津遺跡第97次調査」も紹介する。

別館の展示室（神戸市提供）

また、市は4月1日から資料を活用したホームページを開設。デジタル展示「資料から知る神戸」を先行公開している。神戸市の歴史年表、市域変遷の解説のほか、名所・名勝や災害とまちづくりなどについて紹介。日替わりクイズによる神戸市の豆知識などもあり、パソコンやスマートフォンで閲覧できる。くずし字資料には読み下し文も付けた。

一方、6月1日からは「神戸市歴史公文書館資料検索システム」の運用も始まる。インターネット上で全所蔵資料の目録を公開し、一部デジタル化資料の画像データも閲覧可能となる。2024年末に閉館した「神戸アーカイブ写真館」の写真データも同システムから閲覧・ダウンロードできるようになる。

資料検索システム（神戸市提供）

開館に先立ち5月30日（土）、市民向け内覧会を開催する。午前9時45分、同10時30分、同11時15分からの3回制で、各回15人、計45人を募集。ツアー形式で閲覧室などを見学でき、通常は立ち入ることができない収蔵庫も公開される。参加無料で、15日（金）から市イベントページ「おでかけKOBE」で先着順に受け付ける。

会見で久元喜造市長は、「公文書をきちんと管理できる場所ができたことは非常に重要なことだ。新たなシステムによって市民は歴史的な公文書を利活用できるようになる。神戸市のこれまでの行政活動を知ってもらう上で意義がある」と話した。