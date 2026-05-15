ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。パンサー尾形貴弘（49）による「大嫌いな先輩芸人」発言について言及した。

まず前段で中山功太の「いじめ被害」告白騒動で、サバンナ高橋茂雄が謝罪した件について言及。 岡村は、中山の発言が取り沙汰された5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」は見ていないとした上で「どういう流れでそうなったか分からないんですけど。1つ、中山功太が言葉の選択を、あんな面白い人間が1つだけチョイスを間違えたんちゃうか。“虐められた”っていうその言葉1つ、選択してしまったっていうね」と語った。

「だから、嫌いな先輩やったら、あれやねんけど、その時にエンターテインメントで引き出しのが“虐められた”っていう言葉やったと俺は思う」と持論を展開。「よく言うやんか、虐めと取るか、イジりと取るか。よく言われるじゃないですか。イジってもらうことはいいねんけど、そのイジり方は嫌だ、そういうふうにイジってほしくないっていうのは人それぞれあるのかもしれへん」と続けた。

「虐めっていうのがバババって1人歩きしてしまって。嫌いだったらいいと思う、パンサー尾形みたいに。嫌いなものはしょうがない。合わへん人もおる」ととし、「中山功太もこんなことになるなんて夢にも思ってなかったと思うし、自分は番組を盛り上げたつもりがこんなことになってしまった」と語った。

さらに「パンサー尾形の嫌いな人は、『有吉の壁』とかでバンバン言ってるらしいから。芸人はみんな知ってる状態の中、『誰やねん誰やねん』『同一人物ちゃうんか』ってなったけど、違うんですよ。今回のことに関しては、難しいよね。求められていることと言葉のチョイスが」としみじみ語った。

尾形は3日公開のカノックスターのYouTubeチャンネルで「俺、最低な人間だと思う、ホント。俺が見た芸人っていうか、人間の中で一番やばい人間だと思う。俺は大嫌い。物としてしか思ってないというかね。もう感情がこっちに対してない、愛とかがないと思う絶対」と語った。さらに「やっぱ頭はいいし、腕は確かだから。面白いんだけど、人としては終わってるね。こんなに言うのは初めてだよ」と思いを爆発させていた。