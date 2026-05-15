決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … フジクラ、三井Ｅ＆Ｓ、ネクソン (5月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 ぴあ <4337>
26年3月期の連結経常利益は前の期比82.7％増の43.4億円に拡大したが、27年3月期は前期比47.1％減の23億円に落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5803> フジクラ 東Ｐ -17.11 5/14 本決算 9.28
<4022> ラサ工 東Ｐ -16.63 5/14 本決算 1.76
<4337> ぴあ 東Ｐ -16.49 5/14 本決算 -47.07
<4082> 稀元素 東Ｐ -15.64 5/14 本決算 -38.56
<3659> ネクソン 東Ｐ -15.43 5/14 1Q 94.39
<6273> ＳＭＣ 東Ｐ -14.39 5/14 本決算 1.45
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東Ｐ -13.76 5/14 本決算 -17.58
<1801> 大成建 東Ｐ -13.75 5/14 本決算 -4.48
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ -12.98 5/14 本決算 2.57
<6363> 酉島 東Ｐ -11.63 5/14 本決算 -15.45
<6584> 三桜工 東Ｐ -11.56 5/14 本決算 15.21
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ -11.25 5/14 本決算 6.77
<1835> 東鉄工 東Ｐ -10.94 5/14 本決算 1.54
<4229> 群栄化 東Ｐ -10.33 5/14 本決算 －
<3656> ＫＬａｂ 東Ｐ -10.20 5/14 1Q 赤拡
<2501> サッポロＨＤ 東Ｐ -10.18 5/14 1Q 赤縮
<6238> フリュー 東Ｐ -9.68 5/14 本決算 21.14
<6258> 平田機工 東Ｐ -9.43 5/14 本決算 6.27
<6844> 新電元 東Ｐ -8.68 5/14 本決算 -14.79
<4044> セ硝子 東Ｐ -8.58 5/14 本決算 -16.13
<6472> ＮＴＮ 東Ｐ -8.53 5/14 本決算 -10.58
<4041> 日曹達 東Ｐ -8.38 5/14 本決算 -17.36
<2931> ユーグレナ 東Ｐ -8.23 5/14 1Q 79.36
<1786> オリエン白石 東Ｐ -8.17 5/14 本決算 -18.76
<6294> オカアイヨン 東Ｐ -8.13 5/14 本決算 6.70
<1871> ピーエス 東Ｐ -7.92 5/14 本決算 -16.65
<9416> ビジョン 東Ｐ -7.90 5/14 1Q -0.33
<9409> テレ朝ＨＤ 東Ｐ -7.79 5/14 本決算 -23.44
<3923> ラクス 東Ｐ -7.54 5/14 本決算 17.55
<5707> 東邦鉛 東Ｐ -7.36 5/14 本決算 -20.75
<7244> 市光工 東Ｐ -7.21 5/14 1Q -11.89
<8070> 東京産 東Ｐ -7.11 5/14 本決算 -38.20
<6390> 加藤製 東Ｐ -7.06 5/14 本決算 黒転
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ -7.00 5/14 本決算 10.27
<4922> コーセーＨＤ 東Ｐ -6.74 5/14 1Q -54.28
<4819> Ｄガレージ 東Ｐ -6.69 5/14 本決算 －
<3963> シンクロ 東Ｐ -6.67 5/14 本決算 -52.12
<8097> 三愛オブリ 東Ｐ -6.48 5/14 本決算 -3.29
<4574> 大幸薬品 東Ｐ -6.46 5/14 1Q 赤転
<6349> 小森 東Ｐ -6.12 5/14 本決算 -14.16
<5384> フジミインコ 東Ｐ -6.02 5/14 本決算 2.34
<8150> 三信電 東Ｐ -5.78 5/14 本決算 -17.74
<409A> オリオン 東Ｐ -5.68 5/14 本決算 1.63
<3591> ワコールＨＤ 東Ｐ -5.63 5/14 本決算 -86.77
<5602> 栗本鉄 東Ｐ -5.56 5/14 本決算 -6.24
<6958> 日本ＣＭＫ 東Ｐ -5.51 5/14 本決算 -8.12
<6089> ウィルＧ 東Ｐ -5.32 5/14 本決算 1.66
<9364> 上組 東Ｐ -5.23 5/14 本決算 -7.83
<4323> 日シス技術 東Ｐ -5.22 5/14 本決算 4.53
<9722> 藤田観 東Ｐ -5.15 5/14 1Q -15.36
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 ぴあ <4337>
26年3月期の連結経常利益は前の期比82.7％増の43.4億円に拡大したが、27年3月期は前期比47.1％減の23億円に落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5803> フジクラ 東Ｐ -17.11 5/14 本決算 9.28
<4022> ラサ工 東Ｐ -16.63 5/14 本決算 1.76
<4337> ぴあ 東Ｐ -16.49 5/14 本決算 -47.07
<4082> 稀元素 東Ｐ -15.64 5/14 本決算 -38.56
<3659> ネクソン 東Ｐ -15.43 5/14 1Q 94.39
<6273> ＳＭＣ 東Ｐ -14.39 5/14 本決算 1.45
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東Ｐ -13.76 5/14 本決算 -17.58
<1801> 大成建 東Ｐ -13.75 5/14 本決算 -4.48
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ -12.98 5/14 本決算 2.57
<6363> 酉島 東Ｐ -11.63 5/14 本決算 -15.45
<6584> 三桜工 東Ｐ -11.56 5/14 本決算 15.21
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ -11.25 5/14 本決算 6.77
<1835> 東鉄工 東Ｐ -10.94 5/14 本決算 1.54
<4229> 群栄化 東Ｐ -10.33 5/14 本決算 －
<3656> ＫＬａｂ 東Ｐ -10.20 5/14 1Q 赤拡
<2501> サッポロＨＤ 東Ｐ -10.18 5/14 1Q 赤縮
<6238> フリュー 東Ｐ -9.68 5/14 本決算 21.14
<6258> 平田機工 東Ｐ -9.43 5/14 本決算 6.27
<6844> 新電元 東Ｐ -8.68 5/14 本決算 -14.79
<4044> セ硝子 東Ｐ -8.58 5/14 本決算 -16.13
<6472> ＮＴＮ 東Ｐ -8.53 5/14 本決算 -10.58
<4041> 日曹達 東Ｐ -8.38 5/14 本決算 -17.36
<2931> ユーグレナ 東Ｐ -8.23 5/14 1Q 79.36
<1786> オリエン白石 東Ｐ -8.17 5/14 本決算 -18.76
<6294> オカアイヨン 東Ｐ -8.13 5/14 本決算 6.70
<1871> ピーエス 東Ｐ -7.92 5/14 本決算 -16.65
<9416> ビジョン 東Ｐ -7.90 5/14 1Q -0.33
<9409> テレ朝ＨＤ 東Ｐ -7.79 5/14 本決算 -23.44
<3923> ラクス 東Ｐ -7.54 5/14 本決算 17.55
<5707> 東邦鉛 東Ｐ -7.36 5/14 本決算 -20.75
<7244> 市光工 東Ｐ -7.21 5/14 1Q -11.89
<8070> 東京産 東Ｐ -7.11 5/14 本決算 -38.20
<6390> 加藤製 東Ｐ -7.06 5/14 本決算 黒転
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ -7.00 5/14 本決算 10.27
<4922> コーセーＨＤ 東Ｐ -6.74 5/14 1Q -54.28
<4819> Ｄガレージ 東Ｐ -6.69 5/14 本決算 －
<3963> シンクロ 東Ｐ -6.67 5/14 本決算 -52.12
<8097> 三愛オブリ 東Ｐ -6.48 5/14 本決算 -3.29
<4574> 大幸薬品 東Ｐ -6.46 5/14 1Q 赤転
<6349> 小森 東Ｐ -6.12 5/14 本決算 -14.16
<5384> フジミインコ 東Ｐ -6.02 5/14 本決算 2.34
<8150> 三信電 東Ｐ -5.78 5/14 本決算 -17.74
<409A> オリオン 東Ｐ -5.68 5/14 本決算 1.63
<3591> ワコールＨＤ 東Ｐ -5.63 5/14 本決算 -86.77
<5602> 栗本鉄 東Ｐ -5.56 5/14 本決算 -6.24
<6958> 日本ＣＭＫ 東Ｐ -5.51 5/14 本決算 -8.12
<6089> ウィルＧ 東Ｐ -5.32 5/14 本決算 1.66
<9364> 上組 東Ｐ -5.23 5/14 本決算 -7.83
<4323> 日シス技術 東Ｐ -5.22 5/14 本決算 4.53
<9722> 藤田観 東Ｐ -5.15 5/14 1Q -15.36
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。
株探ニュース