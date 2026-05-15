―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　ぴあ <4337>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比82.7％増の43.4億円に拡大したが、27年3月期は前期比47.1％減の23億円に落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5803> フジクラ 　　　東Ｐ 　 -17.11 　　5/14　本決算　　　　9.28
<4022> ラサ工 　　　　東Ｐ 　 -16.63 　　5/14　本決算　　　　1.76
<4337> ぴあ 　　　　　東Ｐ 　 -16.49 　　5/14　本決算　　　-47.07
<4082> 稀元素 　　　　東Ｐ 　 -15.64 　　5/14　本決算　　　-38.56
<3659> ネクソン 　　　東Ｐ 　 -15.43 　　5/14　　　1Q　　　 94.39

<6273> ＳＭＣ 　　　　東Ｐ 　 -14.39 　　5/14　本決算　　　　1.45
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　東Ｐ 　 -13.76 　　5/14　本決算　　　-17.58
<1801> 大成建 　　　　東Ｐ 　 -13.75 　　5/14　本決算　　　 -4.48
<9024> 西武ＨＤ 　　　東Ｐ 　 -12.98 　　5/14　本決算　　　　2.57
<6363> 酉島 　　　　　東Ｐ 　 -11.63 　　5/14　本決算　　　-15.45

<6584> 三桜工 　　　　東Ｐ 　 -11.56 　　5/14　本決算　　　 15.21
<5805> ＳＷＣＣ 　　　東Ｐ 　 -11.25 　　5/14　本決算　　　　6.77
<1835> 東鉄工 　　　　東Ｐ 　 -10.94 　　5/14　本決算　　　　1.54
<4229> 群栄化 　　　　東Ｐ 　 -10.33 　　5/14　本決算　　　　　－
<3656> ＫＬａｂ 　　　東Ｐ 　 -10.20 　　5/14　　　1Q　　　　赤拡

<2501> サッポロＨＤ 　東Ｐ 　 -10.18 　　5/14　　　1Q　　　　赤縮
<6238> フリュー 　　　東Ｐ　　 -9.68 　　5/14　本決算　　　 21.14
<6258> 平田機工 　　　東Ｐ　　 -9.43 　　5/14　本決算　　　　6.27
<6844> 新電元 　　　　東Ｐ　　 -8.68 　　5/14　本決算　　　-14.79
<4044> セ硝子 　　　　東Ｐ　　 -8.58 　　5/14　本決算　　　-16.13

<6472> ＮＴＮ 　　　　東Ｐ　　 -8.53 　　5/14　本決算　　　-10.58
<4041> 日曹達 　　　　東Ｐ　　 -8.38 　　5/14　本決算　　　-17.36
<2931> ユーグレナ 　　東Ｐ　　 -8.23 　　5/14　　　1Q　　　 79.36
<1786> オリエン白石 　東Ｐ　　 -8.17 　　5/14　本決算　　　-18.76
<6294> オカアイヨン 　東Ｐ　　 -8.13 　　5/14　本決算　　　　6.70

<1871> ピーエス 　　　東Ｐ　　 -7.92 　　5/14　本決算　　　-16.65
<9416> ビジョン 　　　東Ｐ　　 -7.90 　　5/14　　　1Q　　　 -0.33
<9409> テレ朝ＨＤ 　　東Ｐ　　 -7.79 　　5/14　本決算　　　-23.44
<3923> ラクス 　　　　東Ｐ　　 -7.54 　　5/14　本決算　　　 17.55
<5707> 東邦鉛 　　　　東Ｐ　　 -7.36 　　5/14　本決算　　　-20.75

<7244> 市光工 　　　　東Ｐ　　 -7.21 　　5/14　　　1Q　　　-11.89
<8070> 東京産 　　　　東Ｐ　　 -7.11 　　5/14　本決算　　　-38.20
<6390> 加藤製 　　　　東Ｐ　　 -7.06 　　5/14　本決算　　　　黒転
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 　東Ｐ　　 -7.00 　　5/14　本決算　　　 10.27
<4922> コーセーＨＤ 　東Ｐ　　 -6.74 　　5/14　　　1Q　　　-54.28

<4819> Ｄガレージ 　　東Ｐ　　 -6.69 　　5/14　本決算　　　　　－
<3963> シンクロ 　　　東Ｐ　　 -6.67 　　5/14　本決算　　　-52.12
<8097> 三愛オブリ 　　東Ｐ　　 -6.48 　　5/14　本決算　　　 -3.29
<4574> 大幸薬品 　　　東Ｐ　　 -6.46 　　5/14　　　1Q　　　　赤転
<6349> 小森 　　　　　東Ｐ　　 -6.12 　　5/14　本決算　　　-14.16

<5384> フジミインコ 　東Ｐ　　 -6.02 　　5/14　本決算　　　　2.34
<8150> 三信電 　　　　東Ｐ　　 -5.78 　　5/14　本決算　　　-17.74
<409A> オリオン 　　　東Ｐ　　 -5.68 　　5/14　本決算　　　　1.63
<3591> ワコールＨＤ 　東Ｐ　　 -5.63 　　5/14　本決算　　　-86.77
<5602> 栗本鉄 　　　　東Ｐ　　 -5.56 　　5/14　本決算　　　 -6.24

<6958> 日本ＣＭＫ 　　東Ｐ　　 -5.51 　　5/14　本決算　　　 -8.12
<6089> ウィルＧ 　　　東Ｐ　　 -5.32 　　5/14　本決算　　　　1.66
<9364> 上組 　　　　　東Ｐ　　 -5.23 　　5/14　本決算　　　 -7.83
<4323> 日シス技術 　　東Ｐ　　 -5.22 　　5/14　本決算　　　　4.53
<9722> 藤田観 　　　　東Ｐ　　 -5.15 　　5/14　　　1Q　　　-15.36

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース