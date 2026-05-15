元和牛・水田信二、ジャンポケに加入？「シンジです」 太田に共感「1人減ったもん同士なんで…」「ずっと応援してたんで」
元和牛の水田信二が、15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。お笑いコンビ・ジャングルポケットへ加入を促された。
【写真あり】「ペアルックでラブラブ」水田信二＆山本萩子夫妻の“密着2ショット”
この日は水田と、ゲストの中村倫也が、「初心者でも簡単に作れるか!?チャーハンレシピ王決定戦」に挑戦。中村はおいでやす小田に、水田はジャングルポケット・太田博久にそれぞれチャーハンのレシピをレクチャーし調理→審査されるというチーム戦で競うことに。
水田はチームを組む太田に対し「それこそご飯とか行ったことないですけど、1人減ったもん同士なんですごい…」と、共感していることを強調。MCの川島明が「理由が違うと思いますけど」とフォローするも、水田は「（太田を）ずっと応援してたんで」と明かした。
さらに川島が「場合によっては水田さんが（ジャングルポケットに）入る可能性がある」と振ると、水田は「シンジです」と、脱退した元メンバーの斉藤慎二と同じ名前であることをアピール。太田は「シンジ！喜んでいいのか、難しいな」とリアクションすると、水田は「はぁ〜い！」と斉藤のギャグを披露し、スタジオをざわつかせた。
その後、対決は水田・太田チームが勝利。川島は「水田がジャングルポケットに入れや！」と促していた。
【写真あり】「ペアルックでラブラブ」水田信二＆山本萩子夫妻の“密着2ショット”
この日は水田と、ゲストの中村倫也が、「初心者でも簡単に作れるか!?チャーハンレシピ王決定戦」に挑戦。中村はおいでやす小田に、水田はジャングルポケット・太田博久にそれぞれチャーハンのレシピをレクチャーし調理→審査されるというチーム戦で競うことに。
水田はチームを組む太田に対し「それこそご飯とか行ったことないですけど、1人減ったもん同士なんですごい…」と、共感していることを強調。MCの川島明が「理由が違うと思いますけど」とフォローするも、水田は「（太田を）ずっと応援してたんで」と明かした。
その後、対決は水田・太田チームが勝利。川島は「水田がジャングルポケットに入れや！」と促していた。