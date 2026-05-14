IFHA（国際競馬統括機関連盟）は14日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第3回中間発表を行った。

1月1日から5月10日までの主要レースが対象で前回（対象期間4月5日まで）の発表後、スプリントC、チェアマンズスプリントプライズを連勝したカーインライジング（セン5＝香港）が先月から2ポンド加算のレーティング130ポンドで変わらず単独首位となった。

IFHAは公式Xで「カーインライジングは11〜13年ブラックキャビア以来のレーティング130ポンドが付いたスプリンターです」と無敗25連勝で引退したオーストラリアの名牝を引き合いに出し、香港調教馬の連勝記録（現在20連勝）を更新し続ける現役最強スプリンターのパフォーマンスを称えた。

2位タイはクイーンエリザベス2世Cを制し、先月から2ポンド加算のロマンチックウォリアー（セン8＝香港）、昨年凱旋門賞馬で今年初戦のガネー賞を制したダリズ（牡4＝フランス）、英2000ギニー覇者ボウエコー（牡3＝英国）が126ポンドで2位タイとなっている。

サンダウンマイル覇者オペラバッロ（牡4＝英国）、オークローンハンデキャップ覇者ホワイトアバリオ（牡7＝米国）は124ポンドで5位タイにランクインした。

日本調教馬最上位はサウジC覇者フォーエバーヤング（牡5＝矢作）が123ポンドで単独7位。この中間、出走した日本調教馬はクイーンエリザベス2世C2着マスカレードボール（牡4＝手塚久）が122ポンド、天皇賞・春覇者クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）も大阪杯Vの122ポンドで8位タイ、チャーチルダウンズS覇者テーオーエルビス（牡4＝高柳大）は120ポンドで16位タイ、皐月賞馬ロブチェン（牡3＝杉山晴）は119ポンド、チェアマンズスプリントプライズ2着サトノレーヴ（牡7＝堀）は高松宮記念を制した前回と変わらず119ポンド、かしわ記念覇者ウィルソンテソーロ（牡7＝高木）はフェブラリーS2着の前回（18位タイ）から1ポンド加算され、119ポンドで24位タイとなった。

ケンタッキーダービー馬ゴールデンテンポ（牡3＝米国）は24位までに掲載されなかった。

▽レーティング 競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。23年はイクイノックスが日本調教馬の歴代最高値となる135ポンド（対象レース＝ジャパンC1着）で年間1位。24年はアラブ首長国連邦のローレルリバー（ドバイワールドC1着）、アイルランドのシティオブトロイ（英インターナショナルS1着）が128ポンド、25年はフランスのカランダガン（英チャンピオンS1着）が130ポンドで年間1位に輝いた。