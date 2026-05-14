ユナイテッド航空は、東京/成田〜シカゴ/オヘア線の運航を、10月24日から再開する。

1日1往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。所要時間は東京/成田発が11時間50分、シカゴ/オヘア発が13時間35分。

羽田空港の発着枠拡大に伴い、同路線は2020年7月に東京/羽田〜シカゴ/オヘア線に移管していた。ユナイテッド航空と全日本空輸（ANA）のネットワークを通じ、アジア太平洋地域21都市への接続が可能となるスケジュールとしている。

パトリック・クエール ネットワークプランニング・グローバルアライアンス担当上級副社長は、「ビジネスやレジャーのお客様にプレミアムな機内体験を提供するとともに、ユナイテッド航空を利用してセブ、パラオ、ウランバートルといった魅力的なアジア各地へ、あるいは提携航空会社のANAを利用してジャカルタやクアラルンプールといった都市へ旅を続ける柔軟性を提供します」とコメントした。

これにより今冬には、日本4空港とアメリカ本土の間を、1日最大13往復運航することになる。2025年には両国間で180万人以上を輸送していた。この他に、札幌/千歳〜サンフランシスコ線の開設も発表している。

■ダイヤ

UA868 東京/成田（18：00）〜シカゴ/オヘア（15：50）

UA867 シカゴ/オヘア（11：40）〜東京/成田（15：15+1）