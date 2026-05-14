ジムレベルの本格マシンで自宅トレーニング！【趣味ギア適性診断】

【趣味ギア適性診断】

天気が悪い日はランニングもできないし、毎日ジムに行くのもちょっと面倒臭い…。でも自宅にマシンがあれば、いつでも気兼ねなくトレーニングができる。そんな夢のようなマシンを紹介する！

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【TYPE 2・アクティブインドア派】

「本格的なフィットネスマシンは以前から根強い人気があります」とは、ヨドバシカメラの水谷浩康さん。「痩せたいのか、筋力を増やしたいのか、持久力を向上させたいのか、マシン選びは目的を明確にするのが大事」という。

さらにこんなメリットも。

「マシンを目に入るところに設置し、すぐに始められる環境を整えることで、トレーニングが継続しやすくなります」

確かに目の前にあればやる気も起きる。なまった体をフィットネスマシンで鍛えよう！

ヨドバシカメラ

自転車・アウトドアチーム グループリーダー

水谷浩康さん

Akiba店にて約10年フィットネスコーナーに携わっている。

■短時間でも効率的に走れるランニングマシン

HORIZON FITNESS

「トレッドミルT101」（20万9000円） ※配送のみ

送風ファン、USB充電、Bluetoothスピーカーなど運動中に便利な機能を多数搭載しています。初めての方でも使いやすい操作性と、広い走行面を持ち、年齢問わずお使いいただけます（水谷さん）

最高速度16km／h、走行面140×50cmの広い走行面で本格的なランニングに対応。最大10％の電動傾斜機能で、短時間でも効率的なトレーニングができる。クイックダイヤルコントロールにより速度や傾斜の切り替えも簡単だ。

▲Horizon独自の専用アプリ「@ZONE」や、「Zwift」に対応。さまざまなバーチャルトレーニングが楽しめる

■静音設計でコンパクトなフィットネスバイク

HORIZON FITNESS

「フィットネスバイク PAROS3.0」（9万9000円） ※配送のみ

乗りやすいコンパクト設計のアップライトバイク。スマホ＆タブレットがあればBluetoothで簡単接続、専用アプリでさまざまなコンテンツを楽しみながらトレーニングができます（水谷さん）

目標距離や目標カロリーなど、全10種類のプログラムを搭載し、負荷の調整は1〜20段階の設定が可能。。電子制御マグネットブレーキが音や振動を抑え、騒音を気にせずトレーニングに集中できる。

▲どんな部屋にもフォットするコンパクト・軽量設計。キャスター付きなので、傾ければ移動も簡単にできる

▲マルチグリップのハンドルレバーは体型に合わせて角度調整が可能。快適なポジションで効果を最大化する

■自分に合った負荷抵抗で無理なくトレーニング

Reebok

「RVFR-10500BK Reebok FR30 バイク BK」（7万4800円）

日本人の体型に合ったシートポストが低めのバイク。32段階の細かな負荷調整が可能で、自分に合った使い方ができます。世界中のユーザーと通信し、仮想空間をサイクリングできます（水谷さん）

静かで高機能、優れた耐久性を持つジムレベルの本格的な電動フィットネスバイク。人気アプリ「Zwift」「Kinomap」に対応し、32段階の負荷抵抗と18のワークアウトプログラムを搭載する。

▲距離、時間、スピード、カロリー消費、心拍、運動強度、RPM（ペダル回転数）がリアルタイムでわかる ※タブレットは別売り

>> 特集【趣味ギア適性診断】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号32ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／黒川秀紀＞

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