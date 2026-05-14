約1.5億円脱税の“美容系インフルエンサー”　宮崎麗果被告　東京地裁で涙の謝罪「節税と脱税の違いわからない部分ある」

約1億5700万円を脱税した罪に問われているタレントの宮崎麗果被告の被告人質問が東京地裁で行われた。宮崎被告は起訴内容を認め反省の言葉を述べ、検察側は懲役2年6カ月などを求刑した。

約1億5700万円を脱税した“美容系インフルエンサー”

眼鏡とマスクを着け東京地裁に向かう黒いスーツ姿の女。約1億5700万円を脱税した罪に問われている、タレントの宮崎麗果被告(38)だ。

14日行われた被告人質問では言葉に詰まり、涙を拭う様子も見られた。

宮崎被告は会社を経営し、美容系インフルエンサーとしても活動していた。

知人の男2人に嘘の領収書を作るよう依頼し、架空の業務委託費を計上するなどの手口で、5億円近くの所得を隠すなどし、約1億5700万円を脱税した罪に問われている。

被告人質問で涙

14日の被告人質問でも「間違いありません」「反省しています」などと起訴内容を認めた。

脱税に及んだ理由については「1期分の売り上げが想定以上にかかってしまった。会社の資金を確保するために脱税に及んでしまった」と答えた。

そして、弁護側が現在の体調について尋ねると、ハンカチで涙を拭いながら「10kgくらい痩せてしまって体調は思わしくないが、会社や子どもたちのために言ってられないので、体調管理をできる限りしていきたい」と答えた。

弁護側から最後にひと言と促されると「深く反省しています」「二度と同じことを繰り返しません」などと反省の弁を述べ涙声で、「寛大な判決をお願いします」と求めた。

その後、検察側から「嘘の申告をしたら脱税だという認識はなかったのか？」などと問われると、「節税と脱税の違いがわからない部分があって、やっていいスキームだと間違って言い聞かせてしまった」と弁明した。

そして、今後については「新たな税理士を迎えたうえ、家族と緊密に連絡を取って進めていく」などと答えている。

検察側は、宮崎被告の会社に罰金5000万円、宮崎被告自身に懲役2年6カ月を求刑した。

（「イット！」5月14日放送より）