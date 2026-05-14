歌手の氷川きよしが5月13日、Instagramを更新。プライベートの沖縄旅行の様子を3連投したのだが、3回めの投稿では、沖縄で居酒屋の女将として店を切り盛りする、女優の尾野真千子とカラオケでデュエットする動画などを披露し、ファンから驚きの声があがっている。

3回めの投稿では《沖縄シリーズ完。文、長ーいよ》とつづり、長文を投稿。

そして、《真千子にも会えたー 毎日、人の優しさに今帰仁で泣き人でした。「昭和居酒屋 北山食堂」美味しかった! 10年ぶりくらいのカラオケも真千子とした》などと投稿。2人でデュエットする動画や、抱き合う写真などを添えた。長文の最後は《楽しかった〜幸せだった〜 また歌の道がんばる》と投稿を締めくくっている。

コメント欄にはファンから

《どの真千子かと思ったら尾野真千子さんじゃん》

《尾野真千子さんだぁ 大好きな女優さん!キィちゃんと仲良しなんですね》

《尾野真千子さんに会えたんですね》

など、驚きの声が寄せられている。

芸能担当記者が言う。

「氷川さんは、自身が座長を務める『氷川きよし特別公演』を2026年1月31日の東京公演からスタートさせました。愛知公演、大阪公演、そして福岡公演と務めあげ、4月30日に無事、終了しています。今回の1回めの投稿では、全60公演が終わったお祝いに、演出家の宮本亞門さんから、宮本さんがプロデュースした今帰仁村（なきじんそん）のプライベートヴィラUMUI YAA（ウムイヤ）に招待されたと明かし、2回めの投稿では、宮本さんの案内で、名所のハートロックや今帰仁城跡などを訪問したことを報告。宮本さんとの写真などをアップしていました」

一方の尾野は、2015年に当時、芸能事務所LDHの専務取締役の男性と結婚したが、約2年後に離婚。2021年5月、沖縄県に住む会社経営者と再婚し、沖縄県に移住した。

「尾野さんは2022年5月から、今帰仁村の『昭和居酒屋 北山（ほくざん）食堂』で女将として店を切り盛りしながら、女優業も続けており、東京と今帰仁村の2拠点生活をしています。仕事のときだけ上京し、店では日々、食材の買い出し、仕込み、接客などあわただしい日々を送っているようです」（同前）

2000年にデビューして以降、「演歌界のプリンス」と称され、高い人気を誇ってきた氷川だが、近年は苦難にも見舞われた。

「2022年1月、同年末をもって歌手活動を休止することを発表しました。理由として、自分を見つめ直し、リフレッシュする時間を作るためだと説明されました。さらに、同年4月には声帯ポリープの摘出手術を受けたことを明かしていました。その後、1年8カ月にわたる活動休止期間を挟み、2024年8月に音楽活動を再開させ、精力的に活動をしています」（同前）

沖縄旅行で英気を養ったであろう氷川。さらにパワーアップしたパフォーマンスへの期待が高まる。