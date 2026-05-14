W杯メンバー発表はなぜドラマになるのか　巻、川口、大久保…日本代表「ラスト1枠」をつかんだ男たち

大久保の選出はまさにサプライズだった(C)Getty Images

1998年フランス大会から2022年カタール大会まで過去7回のワールドカップ（W杯）に参戦している日本代表。長い歴史の中には、98年のカズ（三浦知良＝福島）、2002年日韓大会の中村俊輔（日本代表コーチ）のような大物落選もあれば、ラスト1枠に滑り込んだ幸運な人間がいたのも確かだ。

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その筆頭が、2006年ドイツW杯にサプライズ選出された巻誠一郎だろう。

「ヤナギサワ（柳沢敦＝鹿島コーチ）、タマダ（玉田圭司＝名古屋コーチ）、マキ」

2006年5月15日のメンバー発表会見でジーコ監督が口にしたこのフレーズを覚えているサッカーファンも少なくないはずだ。

「マキ（巻）は昨年あたりから所属クラブで顕著な活躍を見せるようになり、特に今年から出る試合でフィジカルの強さ、それを裏付けるコンディションのよさを発揮した。ペナルティエリア内での仕事もできる本来のFWの資質を代表戦で出してくれた。それが理由だ。今のレベルを維持していけばかなりやるだろう」と最初の質問に対し、ジーコは目を輝かせながら回答したのだ。

ご存じの通り、当時の巻はイビチャ・オシム監督率いるジェフユナイテッド千葉のエースとして頭角を現しつつあった。が、日本代表経験は2005年東アジア選手権・北朝鮮戦の初キャップからまだ10試合足らず。実績で勝っていた久保竜彦の選出が有力と見られていたが、最終的には巻が最後の1枠を勝ち取った格好だ。

「本当にクボは素晴らしい選手だし、この数年間見てきて、彼のプレーには興味を持っていたし、大好きだった。しかし、今のサッカーで自分のよさを生かすためにはフィジカルコンディションがよくないと難しい。腰、ヒザ、足首を問題を抱えていて、彼は完璧なコンディションではない。いろいろ考え抜いた結果、こうなった」と指揮官は久保落選の背景を説明。コンディション重視という考え方を示したことはポジティブだった。

だが、そのコンディション調整に失敗して本大会で惨敗したのは大いに悔やまれること。日本代表は大会直前から大会中までずっとボンを動かずに合宿していたが、練習がフルオープンだったこともあり、選手たちがサッカーに集中することが十分にできなかった。

加えて言うと、5月末から6月にかけてドイツは真冬のような寒さに見舞われたのに、6月12日の初戦・オーストラリア戦（カイザースラウテルン）と18日のクロアチア戦はいずれも15時キックオフの猛暑で、選手たちは明らかに疲弊。特に初戦では終盤に3失点しているが、これもコンディショニングのミスだと言われた。

サプライズ選出の巻自身も最後のブラジル戦（ドルトムント）に出ただけで、1−4で完敗。巻はその後のオシムジャパンでエース級に成長したが、W杯出場はこの1回だけ。本人にとっては悔しさの残るドイツW杯参戦だったかもしれない。