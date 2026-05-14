マーケティング支援事業を展開するoneは、昭和または令和に子育てをしている女性を対象に「昭和の母」のイメージに合う有名人ランキングに関する調査を実施。2位は「八千草薫」、では1位は？ （サムネイル画像出典：TAMA映画フォーラム公式Xより）

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マーケティング支援事業を展開するoneは、全国の18歳以上の女性で、昭和または令和に子育てをした方・している方を対象に「昭和の母」のイメージに合う有名人ランキングに関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！

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2位：八千草薫



2位は、俳優の八千草薫さんでした。

俳優として、ホームドラマや映画で演じた母親役の印象が強く選出されました。「やさしく温かな包容力のある母」というイメージが、多くの人の記憶に残っているようです。

1位：山岡久乃

1位は、俳優の山岡久乃さんでした。

ホームドラマなどで演じた母親役の印象が、堂々の1位獲得につながったようです。「厳しくも家族を守る母」というイメージが、昭和の母親像として強く支持されています。
(文:All About ニュース編集部)