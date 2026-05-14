子育てをしている女性が選ぶ「昭和の母」のイメージに合う有名人ランキング！ 2位は「八千草薫」、では1位は？
マーケティング支援事業を展開するoneは、全国の18歳以上の女性で、昭和または令和に子育てをした方・している方を対象に「昭和の母」のイメージに合う有名人ランキングに関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の八千草薫さんでした。
俳優として、ホームドラマや映画で演じた母親役の印象が強く選出されました。「やさしく温かな包容力のある母」というイメージが、多くの人の記憶に残っているようです。
ホームドラマなどで演じた母親役の印象が、堂々の1位獲得につながったようです。「厳しくも家族を守る母」というイメージが、昭和の母親像として強く支持されています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：八千草薫
2位は、俳優の八千草薫さんでした。
俳優として、ホームドラマや映画で演じた母親役の印象が強く選出されました。「やさしく温かな包容力のある母」というイメージが、多くの人の記憶に残っているようです。
1位：山岡久乃1位は、俳優の山岡久乃さんでした。
ホームドラマなどで演じた母親役の印象が、堂々の1位獲得につながったようです。「厳しくも家族を守る母」というイメージが、昭和の母親像として強く支持されています。
(文:All About ニュース編集部)