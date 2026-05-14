ロックユニットVINYL（ヴィニイル）が14日、公式Xを更新。ギタリスト鈴木新（58）の緊急入院で、公演をキャンセルすることを発表した。

鈴木について「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました。幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております」と発表。

「医師より約一ケ月程度の安静が必要との診断を受けたため、誠に残念ではございますが、下記公演をキャンセルとさせていただきます」と発表し、3公演のキャンセルするとした、

VINYLはボーカル福井祥史（60）と鈴木の2人で活動。鈴木は元黒夢のギタリストとしても知られる。

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以下、発表全文。

2026年5月

【大切なお知らせ】

いつもVINYLを応援していただき、誠にありがとうございます。

昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました。

幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております。

医師より約一ケ月程度の安静が必要との診断を受けたため、誠に残念ではございますが、下記公演をキャンセルとさせていただきます。

・5月16日（土）下北沢BAR? CCO

・5月17日（日）上野音横丁

・5月23日（土）岡崎ONE EYED Cafe

公演を楽しみにしてくださっていた皆さま、関係者の皆さまには多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

振替公演および返金対応につきましては、後日改めてご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

VINYL