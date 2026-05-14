明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０６：４５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体主催の討論会に参加

０８：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

※日・閣議

※インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：長谷工<1808>，キオクシア<285A>，東洋水産<2875>，飯田ＧＨＤ<3291>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，王子ＨＤ<3861>，日産化<4021>，電通Ｇ<4324>，エーザイ<4523>，テルモ<4543>，日本ペＨＤ<4612>，浜ゴム<5101>，ＴＯＹＯ<5105>，リクルート<6098>，日本郵政<6178>，荏原<6361>，ホシザキ<6465>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，ヤマハ発<7272>，朝日インテク<7747>，丸井Ｇ<8252>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，千葉銀<8331>，八十二長野<8359>，みずほＦＧ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一ライフ<8750>，Ｔ＆Ｄ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，阪急阪神<9042>ほか



出所：MINKABU PRESS