献立に迷った日や、できるだけラクにごはんをつくりたい日は、旬のトマトを使った簡単おかずがおすすめ。みずみずしい甘みと酸味で、食卓をパッと明るくしてくれます。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、「トマトとふんわり卵の中華炒め」レシピを教えてもらいました。

トマトが主役！彩り鮮やかな“中華炒め”

今回は、「トマトとふんわり卵の中華炒め」を紹介します。

【写真】材料はこちら！

トマトの皮を湯むきするひと手間を加えると、口当たりがなめらかになるほか、卵ともよくなじんで、トマトの甘みと酸味がより引き立ちます。卵は半熟で取り出すと、ふんわり優しい食感に。

青ネギの香りもアクセントになった、シンプルなのに満足感のある一品です。

●トマトとふんわり卵の中華炒め

【材料（2人分）】

トマト 2個（約300g）

卵 3個

青ネギ（小口切り） 適量

塩 小さじ1／4

コショウ 少し

顆粒鶏ガラスープの素 小さじ1／2

酒 小さじ1

ゴマ油 小さじ2



【つくり方】

（1） トマトはヘタを取り、皮に浅く切り込みを入れる。

（2） 熱湯を沸かしてトマトをさっとくぐらせ、皮をむく。

（3） トマトをくし形に切る。

（4） 卵は溶きほぐし、塩、コショウを加えて混ぜる。フライパンにゴマ油小さじ1を入れて中火で熱し、卵を流し入れて大きく混ぜ、半熟状で取り出す。

（5） 同じフライパンに残りのゴマ油を入れ、強火で熱し、トマトをさっと炒める。酒、顆粒鶏ガラスープの素を加える。

（6） 卵を戻し入れて軽く混ぜ、火を止める。

（7） 青ネギを加えてさっと混ぜる。

（8） 完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう