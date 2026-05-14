トマトの酸味と卵のふわふわ感が絶妙。湯むきのひと手間でおいしさが増す「中華炒め」レシピ
献立に迷った日や、できるだけラクにごはんをつくりたい日は、旬のトマトを使った簡単おかずがおすすめ。みずみずしい甘みと酸味で、食卓をパッと明るくしてくれます。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、「トマトとふんわり卵の中華炒め」レシピを教えてもらいました。
トマトが主役！彩り鮮やかな“中華炒め”
今回は、「トマトとふんわり卵の中華炒め」を紹介します。
トマトの皮を湯むきするひと手間を加えると、口当たりがなめらかになるほか、卵ともよくなじんで、トマトの甘みと酸味がより引き立ちます。卵は半熟で取り出すと、ふんわり優しい食感に。
青ネギの香りもアクセントになった、シンプルなのに満足感のある一品です。
●トマトとふんわり卵の中華炒め
【材料（2人分）】
トマト 2個（約300g）
卵 3個
青ネギ（小口切り） 適量
塩 小さじ1／4
コショウ 少し
顆粒鶏ガラスープの素 小さじ1／2
酒 小さじ1
ゴマ油 小さじ2
【つくり方】
（1） トマトはヘタを取り、皮に浅く切り込みを入れる。
（2） 熱湯を沸かしてトマトをさっとくぐらせ、皮をむく。
（3） トマトをくし形に切る。
（4） 卵は溶きほぐし、塩、コショウを加えて混ぜる。フライパンにゴマ油小さじ1を入れて中火で熱し、卵を流し入れて大きく混ぜ、半熟状で取り出す。
（5） 同じフライパンに残りのゴマ油を入れ、強火で熱し、トマトをさっと炒める。酒、顆粒鶏ガラスープの素を加える。
（6） 卵を戻し入れて軽く混ぜ、火を止める。
（7） 青ネギを加えてさっと混ぜる。
（8） 完成！
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう