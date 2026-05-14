AnthropicがClaude Agent SDKクレジットを発表、OpenClawなどのサードパーティー自律型AIエージェントハーネスを再び稼働させることができるように

AnthropicがClaude Agent SDKクレジットを発表、OpenClawなどのサードパーティー自律型AIエージェントハーネスを再び稼働させることができるように