本拠地への継続的なコミットメント

ロータスは、英国ノーフォークのヘセルにある工場を、今後発売予定のハイブリッド版『エミーラ』および新型スポーツカー（スーパーカー）『タイプ135（コードネーム）』の生産拠点とすることを検討している。

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最近、歴史ある英国拠点を閉鎖する可能性があるとする報道があったが、ロータスのフェン・チンフェンCEOはこれを「噂」として一蹴。同拠点が今後の新しいグローバル戦略においてますます重要な役割を果たすことになるだろうと示唆した。



ロータスの本拠地、英国のヘセル工場

ロンドンで開催された英紙『フィナンシャル・タイムズ』主催の「Future of the Car」サミットで講演したフェン氏は、ヘセル工場が近年「多くの課題に直面してきた」ことを認め、特にエミーラの販売台数の60〜65％を占める米国市場における輸入関税の影響を指摘した。

ロータスは損失拡大を食い止めるための措置の一環として、昨夏に英国で550人の人員削減（同国における従業員数の約40％）を決断した際、この関税を主な要因として挙げていた。

過去2年間で人員削減は数度行われ、ヘセル工場の存続を不安視する声も高まっていた。ある情報筋は、経営陣が工場の閉鎖を承認したとさえ伝えている。

しかし、5月11日、フェン氏は「間違いなく英国工場の操業を継続する」計画であり、ラインナップに2車種の内燃機関搭載スポーツカーを追加することで生産台数を大幅に増やす可能性もあると述べた。

重要な米国市場を想定した動き

新しいグローバル戦略の一環として、ロータスは中期的な焦点を、売れ行きの鈍い高級EVから高性能ハイブリッド車へとシフトさせている。かねてより噂されていたスポーツカー（スーパーカー）、タイプ135は、完全電動パワートレインではなくV8ハイブリッドを搭載することになる。また、エミーラも大幅に改良される予定だ。

ロータスは以前、これら2車種のスポーツカーを欧州で生産する「可能性が高い」と述べていた。しかし、フェン氏は、英国製の車両に対する米国の輸入関税が比較的低く、確立された技術と専門知識、そしてまだ余裕のある生産能力といった観点から、ヘセル工場が最も有力な候補地であると示唆した。



新型V8スポーツカー（スーパーカー）『タイプ135』の予告画像 ロータス

フェン氏は、昨年の米国関税の導入がヘセル工場に多大な影響を与えたと認めながらも、「単に価格を引き上げて問題に対処するのは非合理的」であるとし、「工場を一時的に閉鎖する以外に解決策はなかった」と語った。

そして、ロータスの親会社であるジーリー（吉利汽車）がヘセル工場の変革に10億ポンド（約2130億円）以上を投資している事実を挙げ、「わたし達は工場を継続させ、改善し、発展させていきたいと考えています」と付け加えた。

「業務効率の向上に多大な努力を払ってきました。当工場には、熟練したエンジニアや熟練従業員という大きな強みがあります。わたし達はこの工場を維持し、事業の持続可能性を確保したいと考えています」とフェン氏は述べた。

2030年までに世界販売3万台へ

フェン氏によると、ジーリー傘下の他工場を活用してグローバルな生産ネットワークの拡大を図ることも可能だが、ヘセルには数々の優位性があり、「タイプ135やハイブリッド版エミーラの生産において最良の選択肢」となるという。

その中でも最も重要な点は、英国で生産された車両には米国市場で10％の輸入関税が課されるのに対し、欧州連合（EU）製の車両への関税は現在15％であり、トランプ米大統領がこれを最大25％まで引き上げる構えを見せていることだ。



ロータス・エミーラ AUTOCAR

ロータスは2030年までに世界年間販売台数を3万台に拡大する計画で、その中でヘセルは極めて重要な役割を果たすことになる。

フェン氏によると、ヘセル工場は現在年間約2000台を生産しているが、実際には1万台の生産能力を有しており、さらなる製品を追加する余地は十分にあるという。また、生産コストを抑え、世界的な逆風の影響を軽減するため、「工場の運営効率を高める」ための多大な努力がなされてきた。

フェン氏は「これら2車種をヘセル工場で生産する可能性を検討しています」と述べたが、「特にサプライチェーンに関して、多くの準備が必要になるでしょう」と付け加えた。

同氏は、新型ハイブリッドモデル向けに持続可能でコスト効率の高いバッテリー供給体制を確立することの重要性を強調し、「これらはスポーツカーではありますが、スマートでインテリジェントな技術も組み込みたい」とした。

ヘセル工場の将来に向けた準備について、フェン氏は「英国政府からの支援を期待している」と述べ、またロータスが少量生産メーカーとして米国の関税免除を申請したことを明らかにした。