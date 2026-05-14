「これぞ映画のテーマパーク」「こう言うので良いんだよ」…USJの新イベント大反響 初の映画上映・名作続々【作品・スケジュール一覧】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は13日、パーク初の映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』を6月の毎週末に期間限定で開催すると発表。大きな反響が寄せられている。
【画像】映画上映に欠かせないフードも期待…「キャラメルポップコーン!?チュリトス」
USJは、ハリウッド映画の世界を体験できるテーマパークとして、2001年3月31日に開業。「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」「ジョーズ」「E.T. アドベンチャー」「バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド」など、映画を題材にしたアトラクションが人気を集めてきた。一方、アニメやキャラクターなどとのコラボも増え、楽しみ方は多彩になっている。
こうした中で、開業25周年でついに、パーク内での映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』が実現する。初夏の夜空の下、ニューヨーク・エリア、グラマシーパークの芝生の上で大好きな映画を鑑賞できる。
ユニバーサル・ピクチャーズ作品の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、『E.T.』をはじめ、『ジュラシック・パーク』、 『ジョーズ』、『ウォーターワールド』などがラインナップされた。
これを受け、SNSでは「やべーむちゃくちゃ行きたい」「すごくいい企画ありがとうございます」と期待の声が多数。
さらに、「映画のテーマパークが凄く映画のテーマパークらしいことしてる…!!!」「こう言うので良いんだよ」「これぞ映画のテーマパークだよ…」「あのさーUSJ。ちょっと来なさい。あなた、今年25周年だから映画のテーマパークらしいことやりすぎよ」など、多くのコメントが寄せられている。
『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』概要
■ 開催期間：2026年6月5日（金）〜6月28日（日）の週末10日間、限定日開催
■ 開催時間：17:30、18:00、18:30のいずれか
※日により異なる
※1日1作品上映
※上映作品は日本語吹替え版
■ 開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク（屋外開催）
■ 参加方法：入退場自由（観覧無料）
※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合あり
※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合あり
※上映作品によっては過激な内容を含むため、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要
【上映作品 一覧】
2026年6月5日（金）17:30 『ジョーズ』
2026年6月6日（土）18:30 『ウィキッド ふたりの魔女』
2026年6月7日（日）18:30 『ジュラシック・パーク』
2026年6月13日（土）18:30 『ブルース・ブラザーズ』
2026年6月14日（日）18:00 『バックドラフト』
2026年6月19日（金）18:00 『ウォーターワールド』
2026年6月21日（日）18:00 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
2026年6月26日（金）17:30 『E.T.』
2026年6月27日（土）18:30 『ジュラシック・ワールド』
2026年6月28日（日）18:30 『ミニオンズ』
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD.
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & （C） 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2026 Universal Studios
SING TM & （C） 2026 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R） & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
（C） Universal Studios. All Rights Reserved. （C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
東宝東和
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】映画上映に欠かせないフードも期待…「キャラメルポップコーン!?チュリトス」
USJは、ハリウッド映画の世界を体験できるテーマパークとして、2001年3月31日に開業。「ジュラシック・パーク・ザ・ライド」「ジョーズ」「E.T. アドベンチャー」「バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド」など、映画を題材にしたアトラクションが人気を集めてきた。一方、アニメやキャラクターなどとのコラボも増え、楽しみ方は多彩になっている。
ユニバーサル・ピクチャーズ作品の名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、『E.T.』をはじめ、『ジュラシック・パーク』、 『ジョーズ』、『ウォーターワールド』などがラインナップされた。
これを受け、SNSでは「やべーむちゃくちゃ行きたい」「すごくいい企画ありがとうございます」と期待の声が多数。
さらに、「映画のテーマパークが凄く映画のテーマパークらしいことしてる…!!!」「こう言うので良いんだよ」「これぞ映画のテーマパークだよ…」「あのさーUSJ。ちょっと来なさい。あなた、今年25周年だから映画のテーマパークらしいことやりすぎよ」など、多くのコメントが寄せられている。
『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』概要
■ 開催期間：2026年6月5日（金）〜6月28日（日）の週末10日間、限定日開催
■ 開催時間：17:30、18:00、18:30のいずれか
※日により異なる
※1日1作品上映
※上映作品は日本語吹替え版
■ 開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク（屋外開催）
■ 参加方法：入退場自由（観覧無料）
※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合あり
※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合あり
※上映作品によっては過激な内容を含むため、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要
【上映作品 一覧】
2026年6月5日（金）17:30 『ジョーズ』
2026年6月6日（土）18:30 『ウィキッド ふたりの魔女』
2026年6月7日（日）18:30 『ジュラシック・パーク』
2026年6月13日（土）18:30 『ブルース・ブラザーズ』
2026年6月14日（日）18:00 『バックドラフト』
2026年6月19日（金）18:00 『ウォーターワールド』
2026年6月21日（日）18:00 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
2026年6月26日（金）17:30 『E.T.』
2026年6月27日（土）18:30 『ジュラシック・ワールド』
2026年6月28日（日）18:30 『ミニオンズ』
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD.
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & （C） 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2026 Universal Studios
SING TM & （C） 2026 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R） & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
（C） Universal Studios. All Rights Reserved. （C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
東宝東和
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