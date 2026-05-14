レイズ戦で三塁線の打球を好捕

【MLB】Bジェイズ 5ー3 レイズ（日本時間14日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）、本拠地で行われたレイズ戦で、超美技を披露した。4回、三塁線への鋭い打球をダイビングキャッチしてアウトにする好守。ファンからは「どんな反応速度や」「完全にメジャー岡本になってる」と驚きと称賛の声が上がっていた。

4回、先頭打者のチャンドラー・シンプソン外野手が放った痛烈な当たりは岡本が守る三塁線を襲った。だがこの時、岡本は俊足を警戒する前進守備。長打コースかと思われたが、横っ飛びでこれを見事に捕球。すぐさま一塁へ送球しアウトを奪った。

この“超反応”に一塁を守るブラディミール・ゲレーロJr.内野手も岡本を指さし、頷いて無言の称賛を送った。これに岡本も帽子のつばを触ってニヤリと答える一幕も見られた。

MLB公式X（旧ツイッター）も動画を公開すると、日本人からも称賛が殺到。「超絶反応からの鬼送球」「やっぱ守備もめちゃくちゃ上手い」「どんな反応速度や」と驚きの声が上がった。

さらにメジャー移籍から連日の好守に「毎日ダイビングキャッチしてない？笑」「メジャー行ってから守備確実に上手くなってる」「なんか投げ方マチャドみたいになってきた」とファンも酔いしれている。（Full-Count編集部）