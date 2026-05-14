ロッキング・オン・ジャパン企画制作のフェス「JAPAN JAM」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の公式Xが14日までに更新。払い戻しについて説明した。

「JAPAN JAM 2026 5月4日(月・祝)公演の中止により、この日を心待ちにしてくださっていた皆さまにご迷惑をおかけいたしましたこと、改めて心よりお詫び申し上げます」と書き出し、強風の影響でステージが破損して中止を余儀なくされた「JAPAN JAM」の4日公演について言及。「開催中止に伴い、今後の対応をご案内いたします」と伝えた。

「チケット・クローク代金の払い戻しについて」はチケット代金に加え手数料の全額返金に対応。「オフィシャルグッズ プレオーダーの対応について」は「ご希望に応じて商品の配送（送料無料）、もしくはキャンセル（事務手数料も含め全額返金）をご選択いただけます」とした。

公式の真摯な対応に、ネット上では「ありがとうございます」「各種手数料まで…」「これ当日行けなかった人たちもだけど運営側が特に悲惨なことになりそうだな」「なんて誠意ある対応」「来年こそいくぞ」「手数料もちゃんと返金してくれるのめちゃくちゃ手厚くて、ありがとうございます」など称賛の声が寄せられた。