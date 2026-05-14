【カメラこれでいい】手ごろな価格の「Nothing Phone (4a) Pro & (4a)」をレビュー。このデザインは素晴らしいですよね
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【カメラこれでいい】手ごろな価格の「Nothing Phone (4a) Pro & (4a)」をレビュー。このデザインは素晴らしいですよね」と題した動画を公開した。IT・ビジネス書作家の戸田覚が、個性的なデザインで知られるNothingの新しいスマートフォン2機種を取り上げ、デザイン、スペック、独自の機能などを比較検証している。
両モデルの最大の特徴である背面デザインについて、戸田は「7割ぐらいはデザインで買うスマホ」と表現。特に上位モデルの「Nothing Phone (4a) Pro」は金属ボディを採用し、「高級感もあっていい」と高く評価した。また、背面が光る「Glyphインターフェース」は、従来のライン状から円形のドット表示に一新された。音量やタイマーと連動するほか、Proでは動画撮影時に赤いランプが点滅する仕様になっており、戸田は「昔のビデオカメラっぽくてエモい」と気に入った様子を見せた。
性能面では、どちらも「中の中」クラスのチップを搭載。「動画を見たりブラウザーを見たり、LINEを使ったりする分には十分」と前置きしつつ、「ヘビーなゲームにはおすすめしない」と辛口な視点も交えて解説した。カメラは両機種ともに3眼レンズを搭載しており、Proは最大140倍、無印の(4a)は70倍までズームが可能。ただし、高倍率ズームは画像がぼやけるため「実用的なのは50倍程度まで」と率直な感想を述べている。
総評として、価格はProが79,800円（12GB/256GB）、無印が58,800円（8GB/128GB）からであることを紹介。性能面での決定的な差は少ないとしつつも、「金属ボディやデザインに魅力を感じるのであればProの方がいい」と結論づけた。独自の点数評価ではProに77点、無印に72点をつけ、遊び心と実用性を兼ね備えた選択肢として太鼓判を押している。
両モデルの最大の特徴である背面デザインについて、戸田は「7割ぐらいはデザインで買うスマホ」と表現。特に上位モデルの「Nothing Phone (4a) Pro」は金属ボディを採用し、「高級感もあっていい」と高く評価した。また、背面が光る「Glyphインターフェース」は、従来のライン状から円形のドット表示に一新された。音量やタイマーと連動するほか、Proでは動画撮影時に赤いランプが点滅する仕様になっており、戸田は「昔のビデオカメラっぽくてエモい」と気に入った様子を見せた。
性能面では、どちらも「中の中」クラスのチップを搭載。「動画を見たりブラウザーを見たり、LINEを使ったりする分には十分」と前置きしつつ、「ヘビーなゲームにはおすすめしない」と辛口な視点も交えて解説した。カメラは両機種ともに3眼レンズを搭載しており、Proは最大140倍、無印の(4a)は70倍までズームが可能。ただし、高倍率ズームは画像がぼやけるため「実用的なのは50倍程度まで」と率直な感想を述べている。
総評として、価格はProが79,800円（12GB/256GB）、無印が58,800円（8GB/128GB）からであることを紹介。性能面での決定的な差は少ないとしつつも、「金属ボディやデザインに魅力を感じるのであればProの方がいい」と結論づけた。独自の点数評価ではProに77点、無印に72点をつけ、遊び心と実用性を兼ね備えた選択肢として太鼓判を押している。
YouTubeの動画内容
関連記事
【白はきれいだ！】CIOのおすすめ製品モバイルバッテリーと電源タップをレビューします。どちらも非常におすすめなので、白モデルをレビューします
【持ち歩ける】頂点のワイヤレス充電スタンド登場。「 Anker Prime Wireless Charging Station 3 in 1, MagGo, AirCool, Foldable」
【こりゃすごい】新しくリリースされたおなじみのAI「Gemini」の神機能を紹介します。GoogleフォトやGmailなどと連携できるようになったんです
チャンネル情報
IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！