【岩手県】「高原に囲まれた穏やかなロケーション」八幡平温泉郷の魅力とは？ 地熱発電所からの引湯＆グルメも
岩手山と八幡平の雄大な山容を望む「八幡平（はちまんたい）温泉郷」は、標高の高い高原地帯に位置する開放感あふれる温泉地です。
この温泉郷の成り立ちはユニークで、1966年に日本で初めて本格的な地熱発電を開始した「松川地熱発電所」からの引湯により、1971年に開湯しました。自然エネルギーの恵みをそのままに受け継いだ、まさに「地球の鼓動」を感じられる温泉といえるでしょう。
泉質は主に「硫黄泉」や「単純温泉」で、ほのかに漂う硫黄の香りが温泉情緒をかき立てます。
また、リゾートホテルやペンションが立ち並ぶエリアは、季節ごとにその表情を劇的に変えます。春の芽吹き、夏の避暑、秋の燃えるような紅葉、そして冬の白銀の世界。2026年の今も、四季を通じて国立公園の自然美と名湯を求めて、国内外から多くの観光客が訪れています。
まず外せないのが、岩手県と秋田県を結ぶ全長約27kmの山岳ドライブウェイ「八幡平アスピーテライン」です。4月の開通直後には、数メートルの高さにおよぶ雪の壁「雪の回廊」を通り抜ける圧巻の体験ができます。
また、冬には極上のパウダースノーを楽しめる「八幡平リゾート」や、きめ細やかなアスピリンスノーが有名な「安比高原スキー場」へ気軽に足を延ばせるのも魅力。滑った後の体を温める温泉は、スキーヤーにとって至福のひとときです。
地元グルメでは、豊かな自然に育まれた「八幡平杜仲茶ポーク」や、地元の清らかな水を使った蕎麦なども、ぜひ味わいたい逸品です。
「体の疲れが一気に取れる温泉が沢山あるから」（20代女性／栃木県）」
「雰囲気がいいから」（20代男性／東京都）」
「高原に囲まれた穏やかなロケーションは、何度訪れても新鮮さが失われません」（40代男性／山形県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
この温泉郷の成り立ちはユニークで、1966年に日本で初めて本格的な地熱発電を開始した「松川地熱発電所」からの引湯により、1971年に開湯しました。自然エネルギーの恵みをそのままに受け継いだ、まさに「地球の鼓動」を感じられる温泉といえるでしょう。
また、リゾートホテルやペンションが立ち並ぶエリアは、季節ごとにその表情を劇的に変えます。春の芽吹き、夏の避暑、秋の燃えるような紅葉、そして冬の白銀の世界。2026年の今も、四季を通じて国立公園の自然美と名湯を求めて、国内外から多くの観光客が訪れています。
「八幡平温泉郷」周辺には何がある？温泉郷の周辺には、東北を代表する絶景スポットやアクティビティが目白押しです。
まず外せないのが、岩手県と秋田県を結ぶ全長約27kmの山岳ドライブウェイ「八幡平アスピーテライン」です。4月の開通直後には、数メートルの高さにおよぶ雪の壁「雪の回廊」を通り抜ける圧巻の体験ができます。
また、冬には極上のパウダースノーを楽しめる「八幡平リゾート」や、きめ細やかなアスピリンスノーが有名な「安比高原スキー場」へ気軽に足を延ばせるのも魅力。滑った後の体を温める温泉は、スキーヤーにとって至福のひとときです。
地元グルメでは、豊かな自然に育まれた「八幡平杜仲茶ポーク」や、地元の清らかな水を使った蕎麦なども、ぜひ味わいたい逸品です。
「体の疲れが一気に取れる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「体の疲れが一気に取れる温泉が沢山あるから」（20代女性／栃木県）」
「雰囲気がいいから」（20代男性／東京都）」
「高原に囲まれた穏やかなロケーションは、何度訪れても新鮮さが失われません」（40代男性／山形県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)