レッドソックスが「ONE PIECE Theme Night」を開催

吉田正尚外野手が所属するレッドソックスは12日（日本時間13日）、本拠地のフィリーズ戦で人気企画「ONE PIECE Theme Night」を開催した。日本が生んだ人気アニメの企画に、フェンウェイパークのファンは大興奮となったようだ。

特別チケット購入者には、主人公のモンキー・D・ルフィがレッドソックスのユニホームを着用したデザインの「Red Sox × ONE PIECE」限定ジャケットが配布された。試合前に「ONE PIECE」をテーマにした特別演出が実施されるなど、フェンウェイ・パークで特別な一夜を楽しめるイベントとなった。

MLB公式X（旧ツイッター）は「ONE PIECEナイトとして、フェンウェイパークにモンキー・D・ルフィとチョッパーが少し立ち寄った！」とレポート。「素晴らしい」「フェンウェイでONE PIECE Nightだと!? 誰も私に教えてくれなかったの？」「麦わらの一味アメリカに上陸」「マジか、これは最高だ」「ルフィ体格アメリカ仕様」などとコメント。

前回のONE PIECEナイトが大好評だったため、再び開催となった。「ONE PIECEはいつシカゴにくるんだ」「マジか、なんてこった ねえジャイアンツ、私たちにもONE PIECE Nightをやってくれませんかね？」と、他球団での開催を熱望する声も多かった。（Full-Count編集部）