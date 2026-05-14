インスタグラムで報告

米大リーグ、ドジャースに朗報が舞い込んだ。31歳ウィル・スミス捕手の妻・カーラさんが第3子を妊娠していることを12日（日本時間13日）に発表。2人がインスタグラムを共同で投稿すると、祝福が相次いだ。

エコー写真を手に、2人の娘と笑みを浮かべるカーラさん。スミスと笑顔の2ショット写真も公開した。

2人が共同でインスタグラムを更新。カーラさんが「私たちの小さな家族が増えます」とつづり、第3子を妊娠していることを報告すると、ファンから様々な声が寄せられた。

「スミスファミリー、おめでとう！」

「おめでとう！子供3人は楽しくなりそう！」

「最高のニュース！！ 嬉しいよ！」

また、ドジャース同僚の妻も反応。タッカーの妻サマンサさんが「本当に楽しみ！！ おめでとう！」とコメントすれば、「待ちきれない」とベシアの妻ケイラさん。ベッツの妻ブリアナさんも「すごく素敵！」とした。

発表後の12日（同13日）の本拠地ジャイアンツ戦に、スミスは「5番・捕手」で先発出場。初回に先制の犠飛を放ち、先発登板の山本由伸をリードしたが、チームは2-6で敗れ、連敗を喫した。大谷翔平は3回に53打席ぶり本塁打となる7号ソロを放った。



（THE ANSWER編集部）