人生がうまくいく人には、絶対に口に出さない言葉がある。

では、その言葉とは何か？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

他人を優先する危険性

「早くやらないと、相手が待っている！」

この一言を、口ぐせにしてはいけない。

なぜなら、この言葉を繰り返すほど、人生の主導権がどんどん他人側に移っていくからだ。

LINEが来たらすぐ返す。

メールはためない。

頼まれたことは最優先で終わらせる。

一見、責任感があって“ちゃんとしている人”に見える。

だが実際には、「相手を待たせてはいけない」という焦りによって、自分の時間も判断力も削られていく。

人生がうまくいく人ほど、この危険性を理解している。

だからこそ、「すぐ返さなきゃ」「急がなきゃ」と、自分を常に緊急モードに追い込まない。

もちろん、誠実であることは大切だ。

だが、“即対応できる人”になろうとし続けると、人生は他人の予定に支配される。

「何に時間を使うか」は自分で決めよう

本当に大事なのは、全部にすぐ反応することではない。

「自分は何に時間を使いたいのか」を、自分で決めることだ。

人生の最後に、あなたは誇りを持って過去を振り返り、「議事録はいつもきちんと作成した。スーザンからの電話には必ず折り返した。ビデオ会議にも数えきれないほど参加した」と言うかもしれない。

しかし、本当に誰もがそんな人生を送るべきなのだろうか？

別の生き方だってあるはずだ。超人にはなれないと潔いさぎよくあきらめ、つねに未返信のメールをゼロにしようとするような試みはやりすぎであると素直に認め、自分なりにできる範囲のことをして、自分が望む自然な生き方をしてもいい。

もちろん、システムやツールは使ってもいい。ただ、受信トレイを極端に「管理」するような方法をあらためればいいだけだ。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

人生は、「全部に即対応できたか」で決まるわけではない。

むしろ大切なのは、限られた時間を、“誰かの緊急”ではなく、“自分が本当に大切にしたいこと”に使えたかどうかだ。

だからこそ、「早くやらないと、相手が待っている！」

この言葉に、人生を支配させてはいけない。

少しくらい返信が遅れてもいい。

全部を完璧に回そうとしなくてもいい。

他人の予定に追われ続ける人生ではなく、

自分の意思で時間を使える人生を選んだ人から、静かに人生はうまくいき始める。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）