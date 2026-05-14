フィギュアスケートの坂本花織選手が現役引退会見に出席しました。

ミラノ・コルティナオリンピックで、個人・団体共に銀メダルを獲得。現役最後の大会となった世界選手権では自己ベストで日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾っていました。21年間のスケート競技の幕を閉じます。

「現役の間は練習や試合だったりたくさんの感情に動かされてその結果に対して一喜一憂するのがあった。現役でリンクに立ってるのは青春なんだなって改めて感じます」と競技を離れる事へ改めて気持ちを明かします。

「正式に引退を発表したのはこのシーズン始まる直前だったんですけど自分の中では北京オリンピックが終わってもう4年目指しますと言ったところでこの4年がラストだと覚悟していたので自分の中で腹をくくっていました」とコメント。

4歳から始め21年続けたスケートに「気づけばスケート漬けの毎日。成長期や反抗期もあって、成績はすごく波があってでいいほうではないですけど、ここ一番では勝っていくスタイルだった。シニアに上がって、自分がどう戦っていきたいか明確に分かってきて、それが評価されたら嬉しいですし、練習でできたことができなくて悔しく、いろんな悔しい経験してきたしいろんなうれしさも経験してきた。最後の最後までオリンピックも自分がこんな形で終わると思っていなかった。世界選手権たくさんの人に温かく卒業を見送ってもらえるんだと思った。21年間、一言では表せないくらいいろんな景色を見てきたなと思います」と話しました。