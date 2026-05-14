◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

則本は見事なピッチング、ひと言で言えば「完璧」だったね。

リフレッシュのために中１４日の間隔をもらったことで、阿部監督の思いも感じたのだと思う。この試合にかける意気込みが、序盤から見ているこちらにもビンビン伝わってきた。ベテランになると地方球場を嫌がったりするもんだけれど、そんなそぶりなんてゼロ。ここで勝てないようでは男がすたる、くらいの気迫にあふれていたよね。

テンポ、リズムがいいし、多彩な変化球もキレていた。左打者の内角、右の外角へのストレートの制球が絶妙。そして何より良かったのが、真っすぐとフォークのコンビネーション。ＭＡＸ１４９キロの真っすぐと同じ軌道でボールが来て、１３７キロ程度のフォークがストンと落ちる。４回の二俣、７回の持丸の三振はその典型例だった。

７回無失点は、もちろん今季一番の出来。球数の９９も最多でしょ。文句のつけようのない内容だった中で、あえて注文をするなら５回無死一、二塁での送りバントの失敗。あそこで走者を進められていれば、もう少し自分を楽にしたかもしれない。課題はバントの練習だけだね。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）