　14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の6万3100円と急落。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては172.11円安。出来高は6416枚となっている。

　TOPIX先物期近は3914ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63100　　　　　-210　　　　6416
日経225mini 　　　　　　 63100　　　　　-205　　　136779
TOPIX先物 　　　　　　　　3914　　　　　-1.5　　　 11249
JPX日経400先物　　　　　 35740　　　　　 -75　　　　 280
グロース指数先物　　　　　 806　　　　　　-7　　　　 564
東証REIT指数先物　　　　　1831　　　　　+1.5　　　　　 3

株探ニュース