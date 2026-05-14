日経225先物：14日0時＝210円安、6万3100円
14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の6万3100円と急落。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては172.11円安。出来高は6416枚となっている。
TOPIX先物期近は3914ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63100 -210 6416
日経225mini 63100 -205 136779
TOPIX先物 3914 -1.5 11249
JPX日経400先物 35740 -75 280
グロース指数先物 806 -7 564
東証REIT指数先物 1831 +1.5 3
株探ニュース
TOPIX先物期近は3914ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.48ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63100 -210 6416
日経225mini 63100 -205 136779
TOPIX先物 3914 -1.5 11249
JPX日経400先物 35740 -75 280
グロース指数先物 806 -7 564
東証REIT指数先物 1831 +1.5 3
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