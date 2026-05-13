４月米ＰＰＩ前年比は＋６．０％に急上昇、ドル買い反応広がる＝ＮＹ為替



4月米PPIは前年比+6.0％と前回の+4.3％（+4.0％から上方修正）からジャンプアップした。市場予想は+4.8％だった。この結果を受けて、米10年債利回りは4.46％台から一気に4.48％台に上昇。為替市場ではドル買い反応が広がっている。ドル円は157.80台へ再び上昇。ユーロドルは1.17台を一時割り込んだ。ポンドドルは1.3485レベルに安値を更新。



USD/JPY 157.84 EUR/USD 1.1707 GBP/USD 1.3497

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