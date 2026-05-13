気温が高くなり、エアコンの冷房機能の使用を考えている人は多いと思います。6月以降はエアコンの修理、工事依頼が増え、故障時にすぐに対応してもらえない恐れがあるため、5月中に試運転するよう推奨されています。そんな中、試運転の際の適切な設定温度や稼働時間について、シャープの公式Xアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが「エアコン」試運転時の“最適な温度”です！

公式アカウントは「エアコン試運転、何℃で何分だっけ」というユーザーの投稿を引用した上で「冷房18度10分。凍えるほど冷えれば問題なし」とコメント。

また、「これはシャープに限った話ではないですが、エアコン買うなら早いに越したことはない（猛暑になると売り切れたり、設置待ちが発生したりする）ので、今の時点で買おうかなとお考えの方は、もう買っちゃうのをおすすめ」とアドバイスしています。

この投稿に対し、SNS上では「さっそく今からやります！」「公式さんのこの一言は本当に助かります」「冷房18度で一気に冷やして『凍えるくらいならOK』っていう割り切り、勢いあるね」「それくらい一気に冷えれば『よし正常』って分かりやすい」などの声が上がっています。