季節の変わり目で肌の調子がゆらぐ人も多いはず。読者代表組織「ESSEベストフレンズ101」モデルとして活躍し、美容感度の高いメンバーが「本気で愛用しているアイテム」を紹介します。話題のレチノール入り美容液から、家族で使えるリップバームまで、美しさを高めるものが勢ぞろいしました。

1：肌のキメが整う美容液で夜のケアに革命

「レチノール初心者の私でもピリつかず、1週間ほどで肌の変化を感じました」（ESSEベストフレンズ101モデル・柳澤 舞さん）

肌のターンオーバーを促すレチノールが、ハリやキメを整えて透明感をアップ。

・アヌアレチノール0.3 ナイアシンリニューイングセラム 30mL ￥2970（アヌア）

2：一度試すと手放せないムースタイプのクレンジング

“さわらない”、“こすらない”をかなえる泡洗顔で、摩擦による肌トラブルを最小限に。

「弾力のある泡がへたらないので、肌に負担をかけず、摩擦レスで洗えるのがうれしい」（美容部員歴20年・ESSEベストフレンズ101モデル・朝倉華恵さん）

・クレンジングソープ泡 ホームケア 200mL ￥3960（プラスリストア）

3：寝る前にひと塗りすれば翌朝までうるおって感動

濃厚なので睡眠中の唇用パックとしておすすめ。

「私や子どもが乾燥で唇が荒れても、これを使うと落ち着きます。ヘアメイクさんから教わりました」（ESSEベストフレンズ101モデル・北原磨美さん）

・キュレル リップケア バーム 〈医薬部外品〉 4.2g ￥1320（編）（花王）

4：メイクのキープ力アップ！自然なツヤ肌がかなう

長時間キープに定評あり。

「自然なツヤで“メイクしてます”感が出なくて、いろんなキープミストを試した高校生の娘も太鼓判。ローズとキイチゴの香りつきです」（ESSEベストフレンズ101モデル・いーちゃんさん）

・フィックス メイクアップ N 50mL ￥5060（クラランス）

元･エステティシャンが愛用する美容アイテム

さらに、エステティシャンとして働いた経験のあるESSEベストフレンズ101モデル・いーちゃんさんが、「おすすめの美容グッズ」を紹介します。

●5：植物由来成分100％。髪と肌に優しいヘアオイル

ベタつかない質感が絶妙。

「うねりやすい髪がキレイにおさまります。手とネイルの保湿もOK。シトラス※1とゼラニウム※2をブレンドした優しいアロマも好み」（ESSEベストフレンズ101モデル・いーちゃんさん、以下同）

・スタイリングオイル100mL ￥2800（KIGI By Sierra Organica）

※1 オレンジ果皮油、レモン果実油、ライム油、ビターオレンジ葉／枝油（すべて天然香料） ※2 ニオイテンジクアオイ油（天然香料）

●6：肌のハリ・弾力が段違い！買って後悔なしの美顔器

置き場所に困らない小さめサイズで、顔にフィットしやすい形。

「美顔器のなかでも手が届きやすい価格帯がうれしいです。顔が引き締まった感覚があり、手ごたえを感じています」

・アクシージア メイト フォーアイズ ￥33000（アクシージア）

※この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています。編がついているものの価格は、編集部調べです。