ギア選びの羅針盤！ カッコよくて実用的な道具を愛するソロキャンパー『たろーキャンプ』をご紹介します。

ギア選びの羅針盤！ カッコよくて実用的な道具を愛するソロキャンパー『たろーキャンプ』

今週のピックアップ

『キャンプ初心者がまず買うべきおすすめのキャンプ道具まとめ【ソロキャンプ】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

たろーキャンプさん：「『たろーキャンプ』という名前で、キャンプ道具のレビュー動画を投稿しております。『カッコよくて実用性が高い』をテーマに、私の中のこだわりのキャンプ道具を厳選して紹介することをモットーにしています。そういった切り口をご評価いただき、ファンの方がついてくださっているのかなと思っています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

たろーキャンプさん：「YouTubeをやる前、8年ほど前からブログをやっていました。ブログを続けているうちに世間ではYouTubeがどんどん盛り上がってきて、最初は自分には関係ない世界だと思っていたんですよね。動画の編集も全くわかりませんでしたし、ただ、ブログが衰退していく中でYouTubeの盛り上がりを感じ、『これはやっぱりやってみないとな』と思って挑戦してみたところ、うまくいって今に至るという流れです」

――おすすめの動画は何ですか？

たろーキャンプさん：「『キャンプ初心者がまず買うべきおすすめのキャンプ道具まとめ【ソロキャンプ】』というタイトルの動画です。ずば抜けて私のチャンネルで一番再生数が多い動画で、代表作みたいなところになるかなと思います。

撮影したのが3、4年ほど前の真夏で、34度くらいあるキャンプ場でずっと撮影していました。一個一個の道具を全部撮らなければいけなかったので、ものすごく汗だくになって、Tシャツも汗を吸って重たい状態で撮影していたのが裏話ですね。常に『徹底的に分かりやすく』にこだわっていて、猛暑の中でも妥協せずに、事前に『こういうシーンを撮ったら視聴者の方が分かりやすいな』と構想して撮影に行っているので、必要な映像のためにたくさんの素材を撮ったり、微妙だと思ったら何テイクも撮り直したりしました。結果的に再生数も伸びて皆さんの参考になり『やってよかったな』とYouTubeの楽しさを感じられた動画です」

キャンプ初心者がまず買うべきおすすめのキャンプ道具まとめ【ソロキャンプ】

https://www.youtube.com/watch?v=FFScdabKTkU



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

たろーキャンプさん：「私のファンの方や、チャンネル登録していただいている方々、いつもありがとうございます。まだ全然知らない方もたくさんいると思うんですけれども、私は『分かりやすさ』や『親しみやすさ』を第一に考えて動画を制作しているので、少しでもキャンプに興味がある方は、ぜひ私のYouTubeチャンネルを覗いていただけると嬉しいです！」

「カッコよくて実用性が高い」こだわりのキャンプ道具を、徹底した分かりやすさと親しみやすさで発信し続ける『たろーキャンプ』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『たろーキャンプ』

https://youtube.com/@taro__camp

Xのアカウント『たろーキャンプ』

https://x.com/taro__camp

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島