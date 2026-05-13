4月から放送されている、テレビ朝日系のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊』。土屋太鳳と、timeleszのメンバーである佐藤勝利がW主演を務める同ドラマに、SNS上では《土屋太鳳と佐藤勝利の掛け合いがクセになってくる》との声も上がっている。

【写真】土屋太鳳、timelesz佐藤勝利との仲良し現場を目撃撮

「『踊る大捜査線』シリーズなどで知られる君塚良一さんが脚本を手がける刑事ドラマです。都道府県の垣根を越えた広域事件に対応するため、大型トラック、通称『一番星』という移動捜査本部を舞台に、警視庁と他県警の縄張り争いを打破しながら、迅速に事件を解決していくストーリーです」（スポーツ紙記者）

4月24日には、千葉県木更津市内にある遊園地近くで撮影が行われ、多くの人だかりができていた。

「この日はクライマックスシーンだったようで、大きなトラックを使ったり、観覧車をバックにした撮影を行っていました。土屋さんと佐藤さんを目当てに来たファンもいましたが、2人は終始、仲よさそうに話していましたよ」（居合わせた男性）

土屋は2020年に自動車の免許を取得したものの、なかなか運転する機会がなかったようで、今回のドラマで待ちに待った「一番星」の“運転”をすることができたそう。自身のインスタグラムでも、

《プライベートでも仕事でもなかなか乗る機会に出会えなかったのですが…やっと！撮影でハンドルを持つことが出来ました。感動…》

と、大型トラックの運転席に座る様子を投稿している。

「撮影は順調に進んでいるようですが、やはり休日にも仕事は入ってきてしまうようです。ついこの間も、世間はゴールデンウイークで連休を過ごす中、土屋さんはドラマの撮影をこなしていたそうですからね。しかし、こどもの日ということもあって、夕方からは家族水入らずで過ごしたみたいですよ」（芸能プロ関係者、以下同）

女性の仕事復帰が難しいことは…

私生活では、2023年1月にGENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバー、片寄涼太と結婚を発表し、同年8月には第1子の誕生も公表している。

「片寄さんいわく、土屋さんは普段怒るようなことはないそうで、結婚生活で間違いを指摘する際も、言葉を選んで優しくフォローしているそうです」

出産後の仕事復帰について、2025年のウェブサイトのインタビューでは、

《私の母は仕事と子育てと介護に孤軍奮闘してきた人なんですね。そんな母の背中を見て育ったこともあり、女性の仕事復帰が難しいことは、とても身近な問題でした》

と、仕事と家庭の両立の難しさを語っていたが、俳優として、母として、日々自らを使い分けている姿はまさに“ボーダレス”なのかも。