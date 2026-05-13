36歳専業主婦「YouTubeで『節約系』の動画を見て…」まねをしたけど「夫に申し訳ない」と振り返る理由
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、栃木県に住む36歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：400万円
・貯蓄額：0円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：6万円
・電気代：2万円
・ガス代：1万5000円
・水道代：6000円
・通信費：3万円（iPhone2台、Wi-Fi）
・毎月貯蓄に回している額：0円
「YouTubeで、『節約系』の動画を見ていると、節約することで普段の生活もとても充実しているように思えて、まねをして、自分でもやってみたいと思いました」と節約のきっかけを振り返ります。女性は動画で見た“まとめ買い”による節約術を始めてみることにしました。しかし、結果は予想外のものに……。
「週末に食材をまとめ買いして買い物に行く頻度を減らすことで、節約になるかもしれないと思ったのです。しかし、使い切れない食材が出て捨てることになってしまい、結果的に無駄になってしまいました」
女性は「どうしてうまくいかなかったんだろうという気持ちと、費用を出してくれている夫に申し訳ないという気持ちでした」と、後悔と謝罪の気持ちを抱いているようです。
それから女性は「買い物に行く前にメモ書きして、買う物を事前にまとめておくことにしました。1週間の食事の献立、必要な材料を可視化することで、無駄な物を買わずに、必要な物を使い切れる分だけ買えるようになったと思います」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、栃木県に住む36歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【栃木県在住36歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：400万円
・貯蓄額：0円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：6万円
・電気代：2万円
・ガス代：1万5000円
・水道代：6000円
・通信費：3万円（iPhone2台、Wi-Fi）
・毎月貯蓄に回している額：0円
どうしてうまくいかなかったんだろう……今回紹介する栃木県在住36歳女性は「食費」の節約で失敗してしまいました。
「YouTubeで、『節約系』の動画を見ていると、節約することで普段の生活もとても充実しているように思えて、まねをして、自分でもやってみたいと思いました」と節約のきっかけを振り返ります。女性は動画で見た“まとめ買い”による節約術を始めてみることにしました。しかし、結果は予想外のものに……。
「週末に食材をまとめ買いして買い物に行く頻度を減らすことで、節約になるかもしれないと思ったのです。しかし、使い切れない食材が出て捨てることになってしまい、結果的に無駄になってしまいました」
女性は「どうしてうまくいかなかったんだろうという気持ちと、費用を出してくれている夫に申し訳ないという気持ちでした」と、後悔と謝罪の気持ちを抱いているようです。
それから女性は「買い物に行く前にメモ書きして、買う物を事前にまとめておくことにしました。1週間の食事の献立、必要な材料を可視化することで、無駄な物を買わずに、必要な物を使い切れる分だけ買えるようになったと思います」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)