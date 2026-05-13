市川團十郎「最近の子供達」娘＆息子の密着ショット公開「大きくなってる」「そっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月12日、自身のInstagramを更新。子どもたちの近影を公開し、話題となっている。
【写真】48歳歌舞伎俳優「そっくり」娘＆息子が腕組む姿公開
團十郎は「最近の子供達。何気ない時間が、一番大切です」とつづり、長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の2ショットなどを複数枚披露した。夜の東京タワーや寺院を背景にした密着ショットや、後ろ姿などリラックスした様子が公開されている。
この投稿にファンからは「こんなに大きかったっけ？」「仲良し姉弟」「大きくなってる」「お父さんにもお母さんにもそっくり」「こういう時間が一番大事ですよね」などの声が届いている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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◆市川團十郎、子供たちの2ショット公開
團十郎は「最近の子供達。何気ない時間が、一番大切です」とつづり、長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の2ショットなどを複数枚披露した。夜の東京タワーや寺院を背景にした密着ショットや、後ろ姿などリラックスした様子が公開されている。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿にファンからは「こんなに大きかったっけ？」「仲良し姉弟」「大きくなってる」「お父さんにもお母さんにもそっくり」「こういう時間が一番大事ですよね」などの声が届いている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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