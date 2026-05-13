シーズン中の正捕手放出に、驚かなかったプロ野球ファンはいないだろう。

【もっと読む】巨人・戸郷翔征トレード獲得に他球団が虎視眈々

12日、DeNAの山本祐大（27）と、ソフトバンクの尾形崇斗（26）・井上朋也（23）の交換トレードが両球団から発表された。

山本は2017年ドラフト9位でBCリーグ滋賀から入団。23年に71試合に出場し、打率.277、3本塁打、16打点。エースの東と組んで、最優秀バッテリー賞を受賞した。24年はベストナインとゴールデングラブ賞に輝き、昨季まで2年連続100試合以上に出場。今季も28試合でマスクを被っていた。

そんな正捕手が、シーズン中にまさかのトレード。山本自身も「『朝9時半に球場に来てくれ』と連絡があった。このタイミングなのはびっくりしました」と話すなど、青天の霹靂だったようだ。

ソフトバンクの城島CBOは「ニーズが合致したトレード」と言い、DeNAの木村球団社長は「（山本は）ソフトバンクさんから強い要望をいただいた」とコメント。

事情を知る球界関係者は「ソフトバンクは以前から山本を狙っていた」と、こう続ける。

「24年オフに甲斐が巨人に移籍。その後は海野隆司（28）が正捕手を務めているものの、問題は2番手の不在。渡辺や谷川原など、『打てる捕手』と言われていた彼らもピリッとしない。海野にしても、まだまだ自分のことで精一杯。切磋琢磨し合えるライバルもいない。球団はそうした事情も含め、『山本獲得は海野にとってもプラスになる』と判断したようです。ただ、海野にすれば出番が減ることは避けられない。トレードを聞いた時は、相当ショックを受けていたようです」

そもそも、DeNAはなぜ正捕手を放出したのか。

「こちらは22年ドラ1の松尾汐恩（22）を重点的に育てたいという思惑がある。今季のスタメンマスクは山本が24試合で、松尾が10試合。山本がいる以上、松尾に比重は置けない。もっとも、トレードが成立したのは先発投手不足にあえいでいるところに、尾形が交換要員に挙がったからだと聞いています」（同）

尾形はMAX159キロの直球を武器にする速球派リリーフ右腕。昨季は38試合に登板。今季も10試合で0勝2敗、防御率3.00だった。

ソフトバンクの球団OBが言う。

尾形本人は大歓迎

「昨季は防御率4.67。今季も2敗しているように、近年は要所で打たれるケースが増えた。そこで本人と球団が『長いイニングを投げる方が向いているのではないか』と話し合い、先発転向のために調整していた。仮に尾形がリリーフとして結果を出していたら、球団もトレード要員にはしなかったはず。先発は尾形以外にも、13日に一軍デビューする育成出身の藤原、育成助っ人のアルメンタなど候補が多く、尾形の優先度は低かった。そうした事情もあって、尾形本人は今回のトレードを大歓迎しているようです。この日は球団にトレードを告げられても平然とトレーニングルームで筋トレをこなし、球場入りした同僚選手に『お世話になりました！』と笑顔で挨拶をしていたといいます」

それでも正捕手の山本と尾形では実績に差があり、割に合わないのも事実。そこでDeNAが井上を追加指名したという。

「花咲徳栄から20年ドラ1入団の井上は当初、強打の内野手として期待されていた。しかし、一軍では結果を残せず。本職の一、三塁は山川と栗原がおり、二軍生活が続いていた。一方、DeNAは主力の牧が、オフにポスティングでのメジャー移籍を希望している。強打者候補として、井上を選んだ」

とは、前出の球団OBだ。

◇ ◇ ◇

トレードと言えば、長いトンネルから抜け出せずにいる巨人・戸郷に他球団が舌なめずりしている。「ウチなら再生できる」「環境を変えるべき」と言った声も聞こえてくるが……。いったいどういうことか。いま、何が起きているのか。●関連記事 巨人・戸郷翔征トレード獲得に他球団が虎視眈々 では、それらについて詳しく報じている。