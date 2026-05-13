【雷三日】関東地方 あすまで「大気の状態が不安定」

、、

を、画像で掲載しています。

【警報級の可能性】大雨警報発表の可能性がある地域

警報級の可能性（中）の地域は、東京都と埼玉県（一部除く）で、地図の画像で掲載しています。

【発雷確率】シミュレーション 関東甲信地方全域「雷注意報」発表中

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

１３日（水）雨シミュレーション（３０分ごと）

時期的に早いですが「ゲリラ雷雨」に近いイメージです、天気の急な変化に注意して、最新の雨雲の状況をチェックしておきましょう。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１４日（木）～２０日（土））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

また、土日は一段と暑くなりそうです。

熊谷市や前橋市で、予想最高気温３０度となっています。

・