「日本人が確実に昇格するのあつい」日本期待の23歳MFがプレミア昇格まで“あと１勝”！サムライ対決実現にSNS興奮「２人とも観たい」
現地５月12日、プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフ準決勝の第２レグで、松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）４位のサウサンプトンが、同５位のミドルスブラとホームで対戦。敵地での第１レグをスコアレスドローで終えていたなか、１−１で突入した延長の116分にシェイ・チャールズが劇的な決勝ゴールを奪い、２−１で勝利した。
先発した松木は守備のタスクに終われ、PKを取られそうな場面があるなど、いいイメージは残せなかったものの、66分までのプレーで奮闘をみせた。
１年でのプレミア復帰まであと１勝としたサウサンプトンは、５月23日に聖地ウェンブリーで行われる決勝で、平河悠を擁するハルと対戦する。
この結果を受けて、SNS上では次のような声があがった。
「松木玖生おめでとう！！！」
「あと１勝 一年で戻るぞ」
「えぐい！えぐい！来季プレミアリーグ日本人昇格確定！！！」
「松木か平河、必ずどっちかがプレミア昇格ってことやん！うおおおお」
「どっちかが来季プレミアリーガーになれる世界線。どちらも最高の選手だから２人ともプレミアで観たいのが本音」
「どちらか勝ったほうがプレミアリーグ昇格なのすごい！」
「日本人が確実に昇格するんあついな」
青森山田高時代から日本サッカーの将来を担うと期待されてきた23歳の松木が、世界最高峰リーグに参戦するのか。
平河はブリストルからのレンタル中のため、仮にハルが昇格しても来シーズンにプレミアでプレーできる保証はないが、いずれにしても、ともにパリ五輪世代のサムライ戦士が対決する一戦から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
先発した松木は守備のタスクに終われ、PKを取られそうな場面があるなど、いいイメージは残せなかったものの、66分までのプレーで奮闘をみせた。
この結果を受けて、SNS上では次のような声があがった。
「松木玖生おめでとう！！！」
「あと１勝 一年で戻るぞ」
「えぐい！えぐい！来季プレミアリーグ日本人昇格確定！！！」
「松木か平河、必ずどっちかがプレミア昇格ってことやん！うおおおお」
「どっちかが来季プレミアリーガーになれる世界線。どちらも最高の選手だから２人ともプレミアで観たいのが本音」
「どちらか勝ったほうがプレミアリーグ昇格なのすごい！」
「日本人が確実に昇格するんあついな」
青森山田高時代から日本サッカーの将来を担うと期待されてきた23歳の松木が、世界最高峰リーグに参戦するのか。
平河はブリストルからのレンタル中のため、仮にハルが昇格しても来シーズンにプレミアでプレーできる保証はないが、いずれにしても、ともにパリ五輪世代のサムライ戦士が対決する一戦から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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