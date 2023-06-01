アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を14日に控える中、台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席がNNNのインタビューに応じました。鄭主席は、トランプ氏が今回の中国訪問で「台湾独立に反対する」立場を示すことが望ましいとの考えを示しました。

国民党の鄭麗文主席は先月、中国・北京で習主席と会談しました。その習主席が予定しているトランプ大統領との首脳会談では台湾問題が大きな焦点となります。

国民党・鄭麗文主席

「もしアメリカ大統領が『一つの中国』の政策についてもう一度述べ、台湾独立に反対する立場を述べるなら、これは国民党の立場と一致することである。今回、トランプ大統領がさらにその立場を強化するのか、台湾独立を従来の“支持しない”から“反対する”に変わるのか注目している」

鄭主席はこのように述べ、トランプ氏が今回、台湾独立に反対する姿勢を明示することに期待感を示しました。また、現在の中台関係に強い危機感を示しました。

国民党・鄭麗文主席

「事実上、現在の両岸関係は急速に悪化している。世界中が非常に懸念している。台湾海峡で戦争が勃発することを強く心配している。だから、いかに戦争を避けるのか、いかに平和を維持するのかが現在の手を焼く課題となっている」

その上で、台湾有事を避けるためには「台湾独立論」を封印し、中国と対話を進めることが必要だとの立場を強調しました。

また、習主席が目指す台湾統一をめぐっては次のように述べました。

国民党・鄭麗文主席

「習近平氏も、両岸の分断は分厚い氷のように1日の寒さでできたものではないと理解している。しかし、それは分裂の言い訳にはならない。両岸の意見の相違や問題は話し合いができる、対話ができる。最大の決意と忍耐をもって、ひとつひとつ着実に進めればよい」

鄭主席は台湾統一の是非については踏み込まず、結論を急がない姿勢を強調しました。