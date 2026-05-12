サンリオキャラクターの人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の中間順位発表イベントが12日に開催され、TOP5の発表や11キャラクターによるダンスパフォーマンスが行われました。



1986年にスタートし、今年で41回目の開催となる『サンリオキャラクター大賞』。450を超えるサンリオキャラクターの中から、今年は90キャラクターがエントリーし、投票数によって順位が決定します。

これまで中間順位発表は、公式Xで発表されてきましたが、今年は約100人のファンを招待したリアルイベントとして開催されました。

■シナモロール 初回速報は1位獲得も中間順位では2位に

イベント内では5位のキャラクターから発表が行われ、5位のハローキティ、4位のクロミ、3位のポチャッコ、そして2位のシナモロール、1位のポムポムプリンの順番で発表されました。

中間順位2位となったシナモロールは、遠いお空の雲の上で生まれた白いこいぬの男のコ。4月に発表された初回速報順位で1位にランクインしていましたが、中間速報では2位という結果に。発表されるとシナモロールは「たくさんのエールどうもありがとう！ みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ。最後まで一緒に楽しもうね！」とコメントしました。

■ポムポムプリンが1位に「ボクのアニバーサリーイヤーを楽しもうね！」

4月に公開された初回速報では2位という結果だったものの、中間順位1位となったのは、ポムポムプリン。こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコです。

■11キャラクターでポムポムプリンの曲をダンス

ポムポムプリンは「みんな、たくさんのエールをどうもありがとう！ とってもうれしいよ。ぼくからポムポムエールを送るよ。ポムポム〜！ みんなと一緒に頑張ってボクのアニバーサリーイヤーを楽しもうね！」と30周年イヤーであることに触れながら、思いを明かしました。

また、イベント内ではTOP5にランクインしたハローキティ、クロミ、ポチャッコ、シナモロール、ポムポムプリンに加え、マイメロディ、ハンギョドン、はなまるおばけ、ウサハナ、ぐでたま、ぼんぼんりぼんも登場。YouTubeおよびTikTokで約2500万回再生（サンリオ発表）されたポムポムプリンの曲『プリンとマフィンのポムポムビート☆』を11キャラクターのみんなでダンスパフォーマンスしました。