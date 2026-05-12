CASC（中国航天科技集団有限公司）は日本時間2026年5月11日、長征7号ロケットによる無人補給船「天舟10号」の打ち上げを実施しました。天舟10号は予定の軌道に投入された後、CSS（中国宇宙ステーション）「天宮」とのドッキングに成功したことを、CASCが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征7号（Y11）

・ロケット：長征7号（Long March 7）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月11日9時14分

・ドッキング日時：日本時間 2026年5月11日14時11分

・発射場：文昌衛星発射場（中国）

・ペイロード：天舟10号（Tianzhou-10）

天舟10号について

CASCによると、天舟10号は宇宙飛行士の生活物資や船外活動用の宇宙服をはじめ、実験用の試料や装置など合計約6.2トンの物資を搭載して打ち上げられました。軌道上には約1年間滞在する予定だということです。

関連画像・映像

【▲ 無人補給船「天舟10号」を搭載して打ち上げられた「長征7号」ロケット（Credit: 中国載人航天工程弁公室）】

【▲ CSS（中国宇宙ステーション）にドッキングした無人補給船「天舟10号」（Credit: 中国載人航天工程弁公室）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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